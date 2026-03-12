Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"

El ex delantero de Estudiantes de La Plata Mauro Boselli aclaró en las últimas horas la situación vinculada a una deuda económica que el club mantiene con él por su etapa como jugador, y negó que exista un conflicto judicial con la institución.

Según explicó el propio goleador, la presentación que realizó responde únicamente a una cuestión legal vinculada a documentos que estaban por vencer. “Es solo una cuestión legal porque sino los pagarés se vencían. El club ya me comenzó a pagar y mi relación con ellos sigue siendo óptima. No voy a hacer ningún juicio, es solo algo que debía hacer para que no se caduquen los documentos”, le dijo al periodista César Luis Merlo.

La situación tomó repercusión luego de que trascendiera que Boselli había iniciado un reclamo contra el club por dinero adeudado correspondiente a su contrato como futbolista. Sin embargo, el propio ex delantero salió rápidamente a bajar el tono de la situación y a explicar que se trata de un trámite administrativo.

En 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó una presunta deuda impositiva cercana a los 800.000 dólares relacionada con el contrato del jugador con Estudiantes. De acuerdo con aquel informe, el club debía ingresar el impuesto correspondiente como responsable sustituto del tributo, algo que no se habría realizado pese a que el acuerdo incluía una cláusula que liberaba al futbolista del pago directo de esos impuestos.

De acuerdo con lo que señaló, el objetivo fue evitar que los pagarés firmados como garantía del pago perdieran validez legal. En ese contexto, aclaró que la dirigencia del Pincha ya comenzó a cancelar la deuda y que el vínculo institucional se mantiene en buenos términos.

Tranquilidad

Boselli es uno de los delanteros más recordados de la historia reciente de Estudiantes. En sus distintos ciclos con el club fue protagonista de varios logros importantes, entre ellos la obtención de la Copa Libertadores 2009, donde se consagró goleador del torneo.

Por eso, la aparición de la noticia generó preocupación entre los hinchas del conjunto platense. Sin embargo, el propio ex jugador dejó en claro que no existe disputa con la institución y que la situación se encamina a resolverse con el plan de pagos ya iniciado.

En ese sentido, insistió en que el trámite fue solo una formalidad para preservar la vigencia de los documentos y evitar que la deuda quedara sin respaldo legal.