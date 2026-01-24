Un diluvio frenó el partido en Mendoza

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
El duelo por la primera fecha del Torneo Apertura entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se vio interrumpido anoche, a los 2 minutos del complemento, a raíz de las severas condiciones climáticas que afectaron el campo de juego, cuando el cotejo estaba igualado 1-1.
Tras una fuerte caída de granizo y un apagón en las torres de iluminación, el árbitro decidió detener el encuentro por falta de garantías.
Lo que comenzó como una amenaza de lluvia terminó en una fuerte granizada que cubrió rápidamente el césped.
Apenas minutos después de que el clima empeorara, el estadio sufrió un corte de luz total, dejando las instalaciones a oscuras y obligando a los protagonistas a buscar refugio.
Después de varios minutos de espera, y ya sin lluvia, el árbitro decidió reanudar las acciones, por lo que el partido continuó al cierre de esta edición.
Cambaceres enfrenta a la Reserva de Defensa
Liga Profesional
