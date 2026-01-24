River y un complicado “bautismo de fuego” ante Barracas Central

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
River comienza el largo peregrinaje del Torneo Apertura, cuando esta tarde enfrente a Barracas Central, en la que será una visita de riesgo en este primer compromiso de 2026.
El partido, que está programado para las 17, se disputará en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia con Nicolás Ramírez como árbitro, y además, contará con la la transmisión de ESPN Premium.
River viene de redondear un flojo 2025, en el que las cosas no le salieron para nada bien principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.
Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.
De cara a este inicio del Torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña.
Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en los arbitrajes polémicos.
Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.
Rosario Central y Belgrano se enfrentarán esta noche desde las 22 en el Estadio Gigante de Arroyito, lo que marcará el estreno de ambos equipos en el Apertura.
El Canalla, además, tendrá el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador, mientras que el Pirata repatrió a Emiliano Rigoni y Franco Vázquez para luchar por el título.
El conjunto rosarino fue el último campeón de la Liga Argentina tras ganar la tabla anual y el posterior título que se entregó en las oficinas de la Liga Profesiona.
