Estudiantes está cerca de perder a una de sus figuras, como lo es Edwuin Cetré. Mientras tanto, el futbolista espera que se definan detalles para poder sumarse a Athletico Paranaense.

El conjunto de Brasil habría logrado un principio de acuerdo con el Pincha para sumar en sus filas al extremo, ya que la operación se encontraría en su tramo final, con las partes puliendo los últimos detalles de la compra que se realizaría bajo la modalidad de transferencia definitiva.

Siguiendo esta misma línea, en la última aparición pública de Giancarlo Uda, representante del atacante, el Pincha negocia la salida del jugador en una cifra cercana a los seis millones de dólares, un tema que se encuentra en resolución.

Por su parte, las negociaciones entre ambos clubes no tuvo un tercero en discordia, ya que River, el primer equipo en tener interés por él no se metió en la disputa. Si bien semanas atrás sonó, y las declaraciones de su agente llamaron la atención, el Millonario allanó el camino para que los de Curitiba lleguen a un acuerdo con los platenses.

Con lo que respecta a la transacción, Cetré firmaría un contrato a largo plazo. Desde el entorno del jugador reconocen que el interés es firme y que el proyecto deportivo ofrecido resulta seductor.

El jugador de 28 años, es una de las piezas más importantes en el armado de la estructura inicial del equipo para Eduardo Domínguez, quien no se opuso a la salida debido al presente financiero que atraviesa el Club.

Con la situación dada de esta manera, el colombiano que se ganó el corazón de los hinchas estudiantiles, con sus gambetas, goles y carisma cautivador -además de sus bailes-, vive sus últimos días en la ciudad de las diagonales y vistiendo los colores blanco y rojo.

Edwuin Cetré fue una pieza indispensable en las últimas dos consagraciones de Estudiantes, en el Torneo Clausura y Trofeo de Campeones, con las asistencias y la sociedad junto a Tiago Palacios en el campeonato.