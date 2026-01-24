Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Edwuin Cetré con destino a Brasil: Estudiantes negocia los términos de la venta del delantero

Edwuin Cetré con destino a Brasil: Estudiantes negocia los términos de la venta del delantero
24 de Enero de 2026 | 18:07

Escuchar esta nota

Estudiantes está cerca de perder a una de sus figuras, como lo es Edwuin Cetré. Mientras tanto, el futbolista espera que se definan detalles para poder sumarse a Athletico Paranaense.

El conjunto de Brasil habría logrado un principio de acuerdo con el Pincha para sumar en sus filas al extremo, ya que la operación se encontraría en su tramo final, con las partes puliendo los últimos detalles de la compra que se realizaría bajo la modalidad de transferencia definitiva.

Siguiendo esta misma línea, en la última aparición pública de Giancarlo Uda, representante del atacante, el Pincha negocia la salida del jugador en una cifra cercana a los seis millones de dólares, un tema que se encuentra en resolución.

Por su parte, las negociaciones entre ambos clubes no tuvo un tercero en discordia, ya que River, el primer equipo en tener interés por él no se metió en la disputa. Si bien semanas atrás sonó, y las declaraciones de su agente llamaron la atención, el Millonario allanó el camino para que los de Curitiba lleguen a un acuerdo con los platenses.

Con lo que respecta a la transacción, Cetré firmaría un contrato a largo plazo. Desde el entorno del jugador reconocen que el interés es firme y que el proyecto deportivo ofrecido resulta seductor.

El jugador de 28 años, es una de las piezas más importantes en el armado de la estructura inicial del equipo para Eduardo Domínguez, quien no se opuso a la salida debido al presente financiero que atraviesa el Club.

LE PUEDE INTERESAR

River empata sin goles ante Barracas Central

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

Con la situación dada de esta manera, el colombiano que se ganó el corazón de los hinchas estudiantiles, con sus gambetas, goles y carisma cautivador -además de sus bailes-, vive sus últimos días en la ciudad de las diagonales y vistiendo los colores blanco y rojo.

Edwuin Cetré fue una pieza indispensable en las últimas dos consagraciones de Estudiantes, en el Torneo Clausura y Trofeo de Campeones, con las asistencias y la sociedad junto a Tiago Palacios en el campeonato.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

Boca a fondo por Ascacibar con una oferta tentadora

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar
Últimas noticias de Deportes

River empata sin goles ante Barracas Central

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV
Policiales
Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Espectáculos
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
Política y Economía
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
Caso de abusos en el Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados antes de asumir
Chivilcoy impulsa régimen integral para resguardar patrimonio arquitectónico y paisajístico
La Ciudad
Operativos en La Plata: secuestraron más de 30 motos
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix
EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
Cuenta DNI ahora permite comprar, vender y transferir dólares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla