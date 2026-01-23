Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |FUE EN ARRECIFES

Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia

Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
23 de Enero de 2026 | 01:55
Una mujer murió por hantavirus en la ciudad bonaerense de Arrecifes y el caso volvió a poner en foco una enfermedad de alta letalidad que ya dejó cinco víctimas fatales en la provincia en lo que va de este año.

La paciente, de 40 años, había ingresado a la guardia del hospital local el domingo por la noche con síntomas febriles y fue internada de inmediato. El lunes se le tomaron muestras por síndromes inespecíficos y el martes, el mismo día en que se confirmó el diagnóstico, falleció.

Desde la Municipalidad de Arrecifes informaron que, tras la confirmación del caso, se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes. Las acciones incluyeron la investigación epidemiológica, el seguimiento de contactos estrechos y la implementación de medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

Con este episodio se confirma la quinta muerte por hantavirus en la provincia de Buenos Aires en un contexto de aumento de casos en distintas regiones del país. El primer fallecimiento se conoció a comienzos de enero y correspondió a un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco. Aunque había muerto en diciembre, el diagnóstico positivo se confirmó semanas después. Luego se registró la muerte de un hombre de 33 años en Mar del Plata, la de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles y, más recientemente, la de una niña de 10 años de General Belgrano en La Plata.

El hantavirus es una enfermedad viral zoonótica transmitida por roedores silvestres. El contagio se produce principalmente a través del contacto con su orina, saliva o heces. La vía más frecuente es la inhalación de partículas virales suspendidas en el aire en ambientes contaminados, una situación común durante la limpieza de galpones, viviendas cerradas o espacios rurales sin ventilación adecuada. Los casos se concentran entre septiembre y abril, con un pico habitual entre noviembre y enero, coincidiendo con un mayor contacto humano con entornos rurales.

 

