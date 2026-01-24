Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas

En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
24 de Enero de 2026 | 10:05

Mientras en gran parte del territorio nacional rige una alerta del SMN por calor extremo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

Según informó el organismo, “se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializado”.

Dos etiquetas

Pero cuidado: el producto fue prohibido luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT detectó diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

Por ello, la ANMAT “decidió además iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión, y su director técnico, por el presunto incumplimiento de diversas normativas”.
 

