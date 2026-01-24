En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas

En el comienzo de la ola de calor, sin luz desde la madrugada en un sector del centro platense
Mientras en gran parte del territorio nacional rige una alerta del SMN por calor extremo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.
Según informó el organismo, “se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializado”.
Pero cuidado: el producto fue prohibido luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT detectó diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.
Por ello, la ANMAT “decidió además iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión, y su director técnico, por el presunto incumplimiento de diversas normativas”.
