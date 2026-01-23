Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia

Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
23 de Enero de 2026 | 08:35

Escuchar esta nota

Para el ciclo 2026, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la operatividad de su red de efectores propios. Estos centros garantizan a jubilados y pensionados el acceso a medicina de alta y media complejidad de forma totalmente gratuita. Dentro de este esquema, cuatro de las instituciones estratégicas se localizan en territorio bonaerense y otra en la capital federal, asegurando cercanía y exclusividad para sus beneficiarios.

Esta red institucional es el pilar de la estrategia sanitaria del organismo. Su objetivo principal es blindar el derecho a la salud de los adultos mayores, eliminando cualquier tipo de copago o arancel extra. La cobertura es total: desde un chequeo preventivo hasta internaciones quirúrgicas y servicios de urgencia distribuidos en puntos clave.

Listado de establecimientos destacados

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata): Referente regional en la costa, equipado con guardia permanente y servicios avanzados de diagnóstico.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó): Nodo sanitario fundamental para la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Hospital PAMI Hurlingham: Centro integral orientado a la demanda local de dicha zona.

Clínica PAMI Lanús: Prestador central para la comunidad de afiliados en el sur del conurbano.

LE PUEDE INTERESAR

Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre

LE PUEDE INTERESAR

Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA): Institución de carácter universitario que brinda un abordaje médico interdisciplinario.

La consolidación de estos siete efectores fortalece la infraestructura pública del PAMI, funcionando de manera complementaria a la red de clínicas y sanatorios privados que mantienen convenio vigente con la obra social en todo el territorio nacional.

Prestaciones garantizadas sin costo

En cualquiera de estas sedes, los afiliados disponen de:

Cuidados críticos y emergencias: Guardias activas las 24 horas e internación.

Especialidades médicas: Atención por consultorios externos en diversas ramas.

Alta tecnología: Estudios de diagnóstico por imágenes y análisis de laboratorio.

El beneficio más significativo es la cobertura del 100%. Al no existir gastos de bolsillo, el sistema funciona como un respaldo económico directo para los pensionados, quienes reciben atención de calidad sin afectar sus ingresos.

Gestión de turnos y acceso

Para recibir atención en estas instituciones, los beneficiarios cuentan con dos vías principales de gestión:

Orden Médica Electrónica (OME): Es el requisito indispensable. Debe ser confeccionada por el médico de cabecera o un especialista de la cartilla para habilitar la reserva de turnos de forma digital.

Canales Locales: Dependiendo del hospital, se puede gestionar la cita mediante atención telefónica o directamente en las terminales presenciales de cada centro.

Con la optimización de esta red hospitalaria, PAMI busca no solo atender la enfermedad, sino ofrecer un acompañamiento integral que priorice la prevención y la resolución de patologías complejas con la mayor eficiencia posible.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha

Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
Últimas noticias de Información General

Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre

Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia

Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Tras la protesta de Astilleros: como seguirá la discusión por el aumento salarial
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alerta en los colegios privados por aumento salarial
Deportes
Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura
El Lobo tiene equipo para recibir a Racing
Boca: con un 9 improvisado, Úbeda define el equipo
Gallardo con dos dudas para el debut ante Barracas
San Lorenzo comienza a transitar por el largo camino del Apertura
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
Espectáculos
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Chau Megadeth: la banda se despide con un disco nuevo y también en la pantalla grande
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
La travesía musical de una familia rusa en La Plata
“Wandagate” recargado: chats filtrados y fuertes reclamos entre Nara e Icardi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla