Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia

Para el ciclo 2026, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la operatividad de su red de efectores propios. Estos centros garantizan a jubilados y pensionados el acceso a medicina de alta y media complejidad de forma totalmente gratuita. Dentro de este esquema, cuatro de las instituciones estratégicas se localizan en territorio bonaerense y otra en la capital federal, asegurando cercanía y exclusividad para sus beneficiarios.

Esta red institucional es el pilar de la estrategia sanitaria del organismo. Su objetivo principal es blindar el derecho a la salud de los adultos mayores, eliminando cualquier tipo de copago o arancel extra. La cobertura es total: desde un chequeo preventivo hasta internaciones quirúrgicas y servicios de urgencia distribuidos en puntos clave.

Listado de establecimientos destacados

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata): Referente regional en la costa, equipado con guardia permanente y servicios avanzados de diagnóstico.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó): Nodo sanitario fundamental para la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Hospital PAMI Hurlingham: Centro integral orientado a la demanda local de dicha zona.

Clínica PAMI Lanús: Prestador central para la comunidad de afiliados en el sur del conurbano.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA): Institución de carácter universitario que brinda un abordaje médico interdisciplinario.

La consolidación de estos siete efectores fortalece la infraestructura pública del PAMI, funcionando de manera complementaria a la red de clínicas y sanatorios privados que mantienen convenio vigente con la obra social en todo el territorio nacional.

Prestaciones garantizadas sin costo

En cualquiera de estas sedes, los afiliados disponen de:

Cuidados críticos y emergencias: Guardias activas las 24 horas e internación.

Especialidades médicas: Atención por consultorios externos en diversas ramas.

Alta tecnología: Estudios de diagnóstico por imágenes y análisis de laboratorio.

El beneficio más significativo es la cobertura del 100%. Al no existir gastos de bolsillo, el sistema funciona como un respaldo económico directo para los pensionados, quienes reciben atención de calidad sin afectar sus ingresos.

Gestión de turnos y acceso

Para recibir atención en estas instituciones, los beneficiarios cuentan con dos vías principales de gestión:

Orden Médica Electrónica (OME): Es el requisito indispensable. Debe ser confeccionada por el médico de cabecera o un especialista de la cartilla para habilitar la reserva de turnos de forma digital.

Canales Locales: Dependiendo del hospital, se puede gestionar la cita mediante atención telefónica o directamente en las terminales presenciales de cada centro.

Con la optimización de esta red hospitalaria, PAMI busca no solo atender la enfermedad, sino ofrecer un acompañamiento integral que priorice la prevención y la resolución de patologías complejas con la mayor eficiencia posible.