Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Milei zafó de pagar la membresía al sumarse el nuevo “club” por la paz
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
El Banco Central espera que ingresen otros 3.600 millones de dólares
Kicillof suma acuerdos a la paritaria: los judiciales terminaron aceptando
Confirman el desembarco de una exdiputada en el Puerto La Plata
YPF: demandantes quieren saber la ubicación de las reservas de oro
En medio del escándalo con la AFA, Milei estuvo con el presidente de FIFA
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
VIDEO. El mal estado del Camino Negro preocupa a los vecinos del lugar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Para el ciclo 2026, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la operatividad de su red de efectores propios. Estos centros garantizan a jubilados y pensionados el acceso a medicina de alta y media complejidad de forma totalmente gratuita. Dentro de este esquema, cuatro de las instituciones estratégicas se localizan en territorio bonaerense y otra en la capital federal, asegurando cercanía y exclusividad para sus beneficiarios.
Esta red institucional es el pilar de la estrategia sanitaria del organismo. Su objetivo principal es blindar el derecho a la salud de los adultos mayores, eliminando cualquier tipo de copago o arancel extra. La cobertura es total: desde un chequeo preventivo hasta internaciones quirúrgicas y servicios de urgencia distribuidos en puntos clave.
Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata): Referente regional en la costa, equipado con guardia permanente y servicios avanzados de diagnóstico.
Hospital del Bicentenario (Ituzaingó): Nodo sanitario fundamental para la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Hospital PAMI Hurlingham: Centro integral orientado a la demanda local de dicha zona.
Clínica PAMI Lanús: Prestador central para la comunidad de afiliados en el sur del conurbano.
LE PUEDE INTERESAR
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
LE PUEDE INTERESAR
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA): Institución de carácter universitario que brinda un abordaje médico interdisciplinario.
La consolidación de estos siete efectores fortalece la infraestructura pública del PAMI, funcionando de manera complementaria a la red de clínicas y sanatorios privados que mantienen convenio vigente con la obra social en todo el territorio nacional.
En cualquiera de estas sedes, los afiliados disponen de:
Cuidados críticos y emergencias: Guardias activas las 24 horas e internación.
Especialidades médicas: Atención por consultorios externos en diversas ramas.
Alta tecnología: Estudios de diagnóstico por imágenes y análisis de laboratorio.
El beneficio más significativo es la cobertura del 100%. Al no existir gastos de bolsillo, el sistema funciona como un respaldo económico directo para los pensionados, quienes reciben atención de calidad sin afectar sus ingresos.
Para recibir atención en estas instituciones, los beneficiarios cuentan con dos vías principales de gestión:
Orden Médica Electrónica (OME): Es el requisito indispensable. Debe ser confeccionada por el médico de cabecera o un especialista de la cartilla para habilitar la reserva de turnos de forma digital.
Canales Locales: Dependiendo del hospital, se puede gestionar la cita mediante atención telefónica o directamente en las terminales presenciales de cada centro.
Con la optimización de esta red hospitalaria, PAMI busca no solo atender la enfermedad, sino ofrecer un acompañamiento integral que priorice la prevención y la resolución de patologías complejas con la mayor eficiencia posible.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí