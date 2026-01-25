Boca vs Riestra.- El Xeneize empata sin goles ante el Malevo en el debut del Torneo Apertura

A los dos minutos, Boca sacó rápido un tiro libre en campo rival y Exequiel Zeballos tiró un centro pasado para la llegada de Lautaro Di Lollo, quien no logró conectar de cabeza con precisión.

Fiel a su estilo, a los cinco minutos, impregnaba el trámite con su fricción. El jugador Nicolás Watson le cometió una dura infracción a Leandro Paredes y se salvó de la tarjeta. Un minuto después, Jonatan Goitía cargó sobre la espalda a Paredes y Sebastián Zunino le mostró la amarilla.

Para los 10 minutos de juego, Con Paredes como armador del juego, el Xeneize controla la posesión de la pelota, pero no puede vulnerar el bloque defensivo de Riestra. El equipo de Gustavo Benítez busca golpear con ataques directos mientras ralentiza el juego. La fricción, protagonista en el arranque del enfrentamiento en La Bombonera.

Formaciones de Boca vs Deportivo Riestra:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.