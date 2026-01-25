Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Boca vs Riestra.- El Xeneize empata sin goles ante el Malevo en el debut del Torneo Apertura

Boca vs Riestra.- El Xeneize empata sin goles ante el Malevo en el debut del Torneo Apertura
25 de Enero de 2026 | 17:15

A los dos minutos, Boca sacó rápido un tiro libre en campo rival y Exequiel Zeballos tiró un centro pasado para la llegada de Lautaro Di Lollo, quien no logró conectar de cabeza con precisión.

Fiel a su estilo, a los cinco minutos, impregnaba el trámite con su fricción. El jugador Nicolás Watson le cometió una dura infracción a Leandro Paredes y se salvó de la tarjeta. Un minuto después, Jonatan Goitía cargó sobre la espalda a Paredes y Sebastián Zunino le mostró la amarilla.

Para los 10 minutos de juego, Con Paredes como armador del juego, el Xeneize controla la posesión de la pelota, pero no puede vulnerar el bloque defensivo de Riestra. El equipo de Gustavo Benítez busca golpear con ataques directos mientras ralentiza el juego. La fricción, protagonista en el arranque del enfrentamiento en La Bombonera.

Formaciones de Boca vs Deportivo Riestra:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

Hora: 18.30.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes sin Muslera por una lesión: cuántos partidos se pierde y preocupación por el clásico

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La marca que alcanzó Gimnasia tras el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto ante Racing

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

¿Fin de una era?: Ascacibar empieza a decir adiós del Pincha

Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense

VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Estudiantes negocia los términos de la salida de Cetré

Atención La Plata: qué zonas del centro estarán cortadas este domingo por el rodaje

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata

Qué se sabe de la trágica muerte de un nene de 2 años en La Plata
Últimas noticias de Deportes

Gustavo Costas habló del deseo de Marcos Rojo en el mercado de pases: "Es un jugador que nació en Estudiantes"

Estudiantes sin Muslera por una lesión: cuántos partidos se pierde y preocupación por el clásico

VIDEO. La marca que alcanzó Gimnasia tras el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto ante Racing

Estudiantes rechazó la oferta de Boca por Ascacíbar y un grande Brasil se acerca
La Ciudad
En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha
Atención La Plata: qué zonas del centro estarán cortadas este domingo por el rodaje
Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 25 de enero
Policiales
En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha
Drama familiar al borde de la tragedia en Ensenada: tras una discusión, un padre intentó dispararle a su hijo
Habló Marcelo Castagnet, el joven que perdió la pierna tras el ataque en manada en Los Hornos: "Me arruinaron la vida"
Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Allanaron un campo en La Plata y recuperaron ocho vacas robadas
Espectáculos
Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco
Parodian a Milei en Saturday Night Live una vez más: junto a Trump y chistes sobre el "cheque" de los 20 mil millones
Jorge “Corcho” Rodríguez subastó cuadros de su autoría inspirados en el candombe para ayudar a un centro cultural uruguayo
“Tabajo desde los 8 años y me representa”: Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión
El cine en 2026: las imperdibles que calentarán la pantalla
Política y Economía
Argentina y una geopolítica de emergencia
Renuncias y señalamientos de corrupción reconfiguran el gabinete de Milei
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Apareció el padrón: ya está el listado para la interna
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla