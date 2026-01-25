Wanda, la diva de cuatro patas que se roba los aplausos en Nueva York

Cuando el tráfico se detiene entre bambalinas y los pasillos se despejan, no siempre es por una soprano famosa. A veces la diva que entra escoltada es Wanda, una burra con pedigrí operístico. Desde 2022, esta artista de cuatro pezuñas participa en producciones clásicas de la Ópera Metropolitana de Nueva York, como La Bohème y El barbero de Sevilla, donde se mueve con la soltura de quien ya conoce el escenario de memoria. Antes de cada función recibe cuidados dignos de una estrella, incluida una rápida pedicura: el heno suele traicionar su elegancia. En La Bohème, aparece en la vibrante escena del mercado parisino del siglo XIX, tirando del carro del vendedor de juguetes Parpignol, con sombrero magenta y collar de volantes. Comparte escena con Max, un caballo tan profesional que suele dormitar hasta recibir su señal de entrada. Los entrenadores permanecen cerca durante toda la función, atentos y discretos. “Es muy tranquila y aporta una energía especial, sobre todo para los niños”, asegura Gregory Warren, actor que interactúa con ella en escena. Wanda llegó al Met tras el retiro de su antecesor, Sir Gabriel, y cuando tiene varias funciones seguidas se aloja cerca para evitar viajes largos. Para los responsables del teatro, trabajar con animales es una coreografía tan precisa como la música misma, siempre con planes alternativos y cuidando su bienestar.

Porque en el Met, incluso una burra puede brillar como una auténtica estrella.