"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street

Una campanada a las 9.30 y otra a las 16.00 ordenan desde hace décadas la actividad bursátil en Wall Street. Ese ritual, emblema de la Bolsa de Nueva York (NYSE), podría perder protagonismo si prosperan los planes para habilitar el trading las 24 horas del día.

La NYSE anunció su intención de lanzar una plataforma que permita realizar “operaciones 24 horas al día, siete días a la semana” y avanzar hacia un sistema de “liquidación instantánea”, aunque sin precisar fechas. En paralelo, el Nasdaq —donde cotizan las principales empresas tecnológicas— evalúa implementar este mismo año un esquema de funcionamiento continuo, aunque limitado a cinco días por semana.

Las iniciativas aún deben ser aprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero ya generan debate en el sector financiero.

En los orígenes de la Bolsa, los inversores debían trasladarse físicamente a Wall Street para comprar o vender acciones. “Muchas cosas se hacían en papel, la gente estaba de pie y se gritaba”, explica Sam Burns, estratega jefe de Mill Street Research. En ese contexto, extender los horarios era impracticable.

Con el paso de las décadas, la digitalización cambió radicalmente el funcionamiento de los mercados. Hoy, las plataformas electrónicas permiten operar fuera del horario tradicional, una modalidad que gana cada vez más adeptos.

Según un documento de la Bolsa de Nueva York publicado a comienzos de 2025, el volumen de transacciones fuera del horario de apertura creció de manera sostenida desde 2019 y se disparó en 2024, con un promedio diario superior a los 61.000 millones de dólares.

Pese al crecimiento de estas operaciones, algunos especialistas relativizan su alcance. Para Steve Hanke, profesor de Economía en la Universidad Johns Hopkins, el trading permanente no ofrece ventajas claras.

“Históricamente, la idea de que los beneficios del trading las 24 horas superan sus costos tiene poco sustento”, sostiene. Según Hanke, son pocos los acontecimientos relevantes para la Bolsa de Nueva York que ocurren fuera del horario laboral normal, y el trading nocturno terminó siendo “una pérdida de tiempo”.

A su juicio, el verdadero valor del anuncio del NYSE no está en la extensión horaria, sino en la posibilidad de acortar los plazos de liquidación de las operaciones, que en la mayoría de los mercados se completan al día siguiente. “Reducir la ventana de liquidación podría convertirse en una ventaja competitiva” frente a otras plazas financieras, señala.

El objetivo

Wall Street sigue siendo el principal mercado bursátil del mundo por volumen y capitalización, pero enfrenta una competencia creciente. En ese contexto, ampliar las franjas horarias podría resultar atractivo para pequeños inversores y para quienes operan desde otros husos horarios.

Según datos del Tesoro estadounidense, cerca del 18% de las acciones del país estaban en manos de inversores extranjeros en 2024. Además, los nuevos inversores minoristas —especialmente los más jóvenes— valoran la posibilidad de operar en cualquier momento, de forma similar a lo que ocurre con las criptomonedas y otros activos digitales.

Sin embargo, Burns advierte que el impacto sobre las cotizaciones sería acotado.

Los grandes inversores no muestran especial interés en operar fuera del horario tradicional y los bancos, en principio, no modificarían sus esquemas de trabajo.

“Si las Bolsas están abiertas de manera continua, pero el resto del sistema financiero no funciona 24/7, se vuelve difícil alinear todo correctamente”, resume el analista.