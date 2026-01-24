Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq quieren el trading de manera continua

"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street

La iniciativa apunta a captar pequeños inversores y capital extranjero, pero genera dudas entre economistas y operadores

"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street

Wall Street camino a un cambio que genera dudas / ap

25 de Enero de 2026 | 02:45
Edición impresa

Escuchar esta nota

Una campanada a las 9.30 y otra a las 16.00 ordenan desde hace décadas la actividad bursátil en Wall Street. Ese ritual, emblema de la Bolsa de Nueva York (NYSE), podría perder protagonismo si prosperan los planes para habilitar el trading las 24 horas del día.

La NYSE anunció su intención de lanzar una plataforma que permita realizar “operaciones 24 horas al día, siete días a la semana” y avanzar hacia un sistema de “liquidación instantánea”, aunque sin precisar fechas. En paralelo, el Nasdaq —donde cotizan las principales empresas tecnológicas— evalúa implementar este mismo año un esquema de funcionamiento continuo, aunque limitado a cinco días por semana.

Las iniciativas aún deben ser aprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero ya generan debate en el sector financiero.

En los orígenes de la Bolsa, los inversores debían trasladarse físicamente a Wall Street para comprar o vender acciones. “Muchas cosas se hacían en papel, la gente estaba de pie y se gritaba”, explica Sam Burns, estratega jefe de Mill Street Research. En ese contexto, extender los horarios era impracticable.

Con el paso de las décadas, la digitalización cambió radicalmente el funcionamiento de los mercados. Hoy, las plataformas electrónicas permiten operar fuera del horario tradicional, una modalidad que gana cada vez más adeptos.

Según un documento de la Bolsa de Nueva York publicado a comienzos de 2025, el volumen de transacciones fuera del horario de apertura creció de manera sostenida desde 2019 y se disparó en 2024, con un promedio diario superior a los 61.000 millones de dólares.

LE PUEDE INTERESAR

Trump amenaza con aranceles a Canadá por aliarse con China

LE PUEDE INTERESAR

Ucrania, EE UU y Rusia seguirán negociando

Pese al crecimiento de estas operaciones, algunos especialistas relativizan su alcance. Para Steve Hanke, profesor de Economía en la Universidad Johns Hopkins, el trading permanente no ofrece ventajas claras.

“Históricamente, la idea de que los beneficios del trading las 24 horas superan sus costos tiene poco sustento”, sostiene. Según Hanke, son pocos los acontecimientos relevantes para la Bolsa de Nueva York que ocurren fuera del horario laboral normal, y el trading nocturno terminó siendo “una pérdida de tiempo”.

A su juicio, el verdadero valor del anuncio del NYSE no está en la extensión horaria, sino en la posibilidad de acortar los plazos de liquidación de las operaciones, que en la mayoría de los mercados se completan al día siguiente. “Reducir la ventana de liquidación podría convertirse en una ventaja competitiva” frente a otras plazas financieras, señala.

El objetivo

Wall Street sigue siendo el principal mercado bursátil del mundo por volumen y capitalización, pero enfrenta una competencia creciente. En ese contexto, ampliar las franjas horarias podría resultar atractivo para pequeños inversores y para quienes operan desde otros husos horarios.

Según datos del Tesoro estadounidense, cerca del 18% de las acciones del país estaban en manos de inversores extranjeros en 2024. Además, los nuevos inversores minoristas —especialmente los más jóvenes— valoran la posibilidad de operar en cualquier momento, de forma similar a lo que ocurre con las criptomonedas y otros activos digitales.

Sin embargo, Burns advierte que el impacto sobre las cotizaciones sería acotado.

Los grandes inversores no muestran especial interés en operar fuera del horario tradicional y los bancos, en principio, no modificarían sus esquemas de trabajo.

“Si las Bolsas están abiertas de manera continua, pero el resto del sistema financiero no funciona 24/7, se vuelve difícil alinear todo correctamente”, resume el analista.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de El Mundo

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU

Trump amenaza con aranceles a Canadá por aliarse con China

Ucrania, EE UU y Rusia seguirán negociando

Descartes de ruedas convertidos en piezas de arte
Policiales
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas
VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas
Se negó al test de alcoholemia, golpeó a un vecino y terminó tras las rejas
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
Información General
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla