Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La iniciativa apunta a captar pequeños inversores y capital extranjero, pero genera dudas entre economistas y operadores
Escuchar esta nota
Una campanada a las 9.30 y otra a las 16.00 ordenan desde hace décadas la actividad bursátil en Wall Street. Ese ritual, emblema de la Bolsa de Nueva York (NYSE), podría perder protagonismo si prosperan los planes para habilitar el trading las 24 horas del día.
La NYSE anunció su intención de lanzar una plataforma que permita realizar “operaciones 24 horas al día, siete días a la semana” y avanzar hacia un sistema de “liquidación instantánea”, aunque sin precisar fechas. En paralelo, el Nasdaq —donde cotizan las principales empresas tecnológicas— evalúa implementar este mismo año un esquema de funcionamiento continuo, aunque limitado a cinco días por semana.
Las iniciativas aún deben ser aprobadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero ya generan debate en el sector financiero.
En los orígenes de la Bolsa, los inversores debían trasladarse físicamente a Wall Street para comprar o vender acciones. “Muchas cosas se hacían en papel, la gente estaba de pie y se gritaba”, explica Sam Burns, estratega jefe de Mill Street Research. En ese contexto, extender los horarios era impracticable.
Con el paso de las décadas, la digitalización cambió radicalmente el funcionamiento de los mercados. Hoy, las plataformas electrónicas permiten operar fuera del horario tradicional, una modalidad que gana cada vez más adeptos.
Según un documento de la Bolsa de Nueva York publicado a comienzos de 2025, el volumen de transacciones fuera del horario de apertura creció de manera sostenida desde 2019 y se disparó en 2024, con un promedio diario superior a los 61.000 millones de dólares.
LE PUEDE INTERESAR
Trump amenaza con aranceles a Canadá por aliarse con China
LE PUEDE INTERESAR
Ucrania, EE UU y Rusia seguirán negociando
Pese al crecimiento de estas operaciones, algunos especialistas relativizan su alcance. Para Steve Hanke, profesor de Economía en la Universidad Johns Hopkins, el trading permanente no ofrece ventajas claras.
“Históricamente, la idea de que los beneficios del trading las 24 horas superan sus costos tiene poco sustento”, sostiene. Según Hanke, son pocos los acontecimientos relevantes para la Bolsa de Nueva York que ocurren fuera del horario laboral normal, y el trading nocturno terminó siendo “una pérdida de tiempo”.
A su juicio, el verdadero valor del anuncio del NYSE no está en la extensión horaria, sino en la posibilidad de acortar los plazos de liquidación de las operaciones, que en la mayoría de los mercados se completan al día siguiente. “Reducir la ventana de liquidación podría convertirse en una ventaja competitiva” frente a otras plazas financieras, señala.
El objetivo
Wall Street sigue siendo el principal mercado bursátil del mundo por volumen y capitalización, pero enfrenta una competencia creciente. En ese contexto, ampliar las franjas horarias podría resultar atractivo para pequeños inversores y para quienes operan desde otros husos horarios.
Según datos del Tesoro estadounidense, cerca del 18% de las acciones del país estaban en manos de inversores extranjeros en 2024. Además, los nuevos inversores minoristas —especialmente los más jóvenes— valoran la posibilidad de operar en cualquier momento, de forma similar a lo que ocurre con las criptomonedas y otros activos digitales.
Sin embargo, Burns advierte que el impacto sobre las cotizaciones sería acotado.
Los grandes inversores no muestran especial interés en operar fuera del horario tradicional y los bancos, en principio, no modificarían sus esquemas de trabajo.
“Si las Bolsas están abiertas de manera continua, pero el resto del sistema financiero no funciona 24/7, se vuelve difícil alinear todo correctamente”, resume el analista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí