El “rey del atún” pagó US$ 3,2 millones por un aleta azul

Como cada comienzo de año en Tokio, la tradicional subasta de atún volvió a dejar cifras tan deslumbrantes como el brillo del pescado recién salido del mar. Esta vez, el protagonista fue un atún gigante de aleta azul de 243 kilos que se vendió por la asombrosa suma de 3,2 millones de dólares, un nuevo récord histórico. El comprador no fue un desconocido: Kiyoshi Kimura, apodado el “Rey del atún”, volvió a acaparar titulares con su puja ganadora. El enorme ejemplar, capturado frente a la costa norte de Japón, alcanzó los 510,3 millones de yenes en la famosa subasta de Año Nuevo del principal mercado de mariscos de la capital japonesa. “Pensé que podría comprarlo un poco más barato, pero el precio se disparó en un abrir y cerrar de ojos”, confesó Kimura tras la intensa puja, celebrada de madrugada y seguida con atención por medios y curiosos. La cifra supera con holgura los récords anteriores: en 2019, un atún de 278 kilos se había vendido por 333,6 millones de yenes, mientras que el año pasado el mejor ejemplar alcanzó 207 millones. Durante la pandemia, en cambio, los precios cayeron en picada, reflejo del cierre de restaurantes y la caída del consumo.

Más allá del espectáculo, hay una noticia alentadora bajo la superficie. Expertos señalan que las poblaciones de atún aleta azul del Pacífico se han recuperado tras años al borde del colapso, gracias a planes de protección que, de mantenerse, prometen un futuro más sostenible para este codiciado rey del sushi.