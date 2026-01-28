"Bienvenida princesa": la primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

Este martes por la noche nació Aitana Sosa, la primera hija de José Sosa y Cami Homs. La feliz pareja compartió este miércoles por la tarde la primera fotografía de la niña.

Aitana Sosa llega a coronar un amor que lleva más de tres años, en una familia ensamblada. El jugador pincharrata tiene dos hijas con su anterior pareja y la modelo, un niño y una niña con Rodrigo De Paul.

La beba pincharrata, que ya es socia del club desde el momento de su nacimiento, fue recibida con gran felicidad. “Te hiciste desear tanto.. Bienvenida princesa nuestra”, escribieron los padres, inundados de amor.

Camila Homs y José “El Principito” Sosa se conocieron a comienzos de 2023, cuando ambos se mudaron al mismo edificio en Puerto Madero. El vínculo comenzó con un primer contacto informal y se consolidó con el paso del tiempo, hasta la llegada de Aitana, que marca una nueva etapa en la vida familiar de la pareja.



