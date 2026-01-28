Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions

28 de Enero de 2026 | 18:51

La Champions League culminó su etapa regular donde hubo varias sorpresas, ya que el último campeón, PSG, empató 1-1 con Newcastle y deberá jugar una etapa de repechaje para meterse en los octavos de final. Por su parte, Inter derrotó 2-0 a Borussia Dortmund como visitante con Lautaro Martínez como titular, pero no le alcanzó por diferencia de gol y tampoco pudo meterse de forma directa entre los mejores 16 equipos del certamen. Lo mismo le sucedió al Atlético Madrid, que decepcionó y cayó 2-1 como local ante el Bodo Glimt (entró en repechaje), para también jugar instancia previa. Julián Álvarez y Nico González fueron titulares en el Colchonero, mientras que Thiago Almada y Nahuel Molina ingresaron en el complemento. Por su parte, Real Madrid cayó 4-2 ante Benfica y también no pudo avanzar de manera directa por diferencia de gol, gracias al tanto agónico del arquero Trubin. Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni fueron titular en el conjunto portugués, que se metió en la instancia previa. Mastatuono jugó de entrada en el Merengue. 

Por su parte, el Liverpool goleó 5-0 al Qarabag donde Alexis Mac Allister fue figura. El argentino marcó un doblete y ayudó a su equipo a meterse de manera directa a los octavos de final. Chelsea, con un gol de Enzo Fernández, derrotó 3-2 a Napoli y logró también su pasaje a octavos de final. El elenco italiano quedó afuera de todo, sorpresivamente. Después, Barcelona goleó 4-1 como local al Copenhague, mientras que Bayern Munich derrotó 2-1 a PSV. Tanto el elenco Culé como el elenco Bávaro, entraron en octavos de final. 

Otros resultados: Ajax 1-2 Olympiacos, Arsenal 3-2 Kairat Almaty, Monaco 0-0 Juventus, Athletic Bilbao 2-3 Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal, Brujas 3-0 Marsella (fue titular Rulli), Frankfurt 0-2 Tottenham, Manchester City 2-0 Galatasaray y Union St. Gilloise 1-0 Atalanta.  

Clasificados a Octavos: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.  

