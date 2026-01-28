Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions

Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
La Champions League culminó su etapa regular donde hubo varias sorpresas, ya que el último campeón, PSG, empató 1-1 con Newcastle y deberá jugar una etapa de repechaje para meterse en los octavos de final. Por su parte, Inter derrotó 2-0 a Borussia Dortmund como visitante con Lautaro Martínez como titular, pero no le alcanzó por diferencia de gol y tampoco pudo meterse de forma directa entre los mejores 16 equipos del certamen. Lo mismo le sucedió al Atlético Madrid, que decepcionó y cayó 2-1 como local ante el Bodo Glimt (entró en repechaje), para también jugar instancia previa. Julián Álvarez y Nico González fueron titulares en el Colchonero, mientras que Thiago Almada y Nahuel Molina ingresaron en el complemento. Por su parte, Real Madrid cayó 4-2 ante Benfica y también no pudo avanzar de manera directa por diferencia de gol, gracias al tanto agónico del arquero Trubin. Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni fueron titular en el conjunto portugués, que se metió en la instancia previa. Mastatuono jugó de entrada en el Merengue.
Por su parte, el Liverpool goleó 5-0 al Qarabag donde Alexis Mac Allister fue figura. El argentino marcó un doblete y ayudó a su equipo a meterse de manera directa a los octavos de final. Chelsea, con un gol de Enzo Fernández, derrotó 3-2 a Napoli y logró también su pasaje a octavos de final. El elenco italiano quedó afuera de todo, sorpresivamente. Después, Barcelona goleó 4-1 como local al Copenhague, mientras que Bayern Munich derrotó 2-1 a PSV. Tanto el elenco Culé como el elenco Bávaro, entraron en octavos de final.
Otros resultados: Ajax 1-2 Olympiacos, Arsenal 3-2 Kairat Almaty, Monaco 0-0 Juventus, Athletic Bilbao 2-3 Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal, Brujas 3-0 Marsella (fue titular Rulli), Frankfurt 0-2 Tottenham, Manchester City 2-0 Galatasaray y Union St. Gilloise 1-0 Atalanta.
Clasificados a Octavos: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
