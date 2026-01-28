Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres

28 de Enero de 2026 | 16:34

El costo de crianza en la Argentina continúa en alza y golpea con fuerza a las familias, especialmente a las mujeres. Así lo revela un nuevo informe de FundPlata, que analizó la variación anual del Índice de Crianza y determinó que durante 2025 el incremento total fue del 16,9%.

Según el relevamiento, entre enero y diciembre del año pasado el índice aumentó $66.655, alcanzando en diciembre un valor de $460.178 para el tramo de 0 a 1 año. En ese período, los Bienes y Servicios subieron un 26,6%, mientras que el costo de Cuidados se incrementó un 12,8%, consolidándose como el componente más rígido del presupuesto familiar.

El informe destaca que el cuidado representa el 68% del costo total de crianza. En términos concretos, por cada $1 destinado a bienes, se invierten $2,10 en tareas de cuidado, un gasto que en gran parte no se visibiliza en los ingresos familiares.

En cuanto a los distintos tramos etarios:

  • Criar a un niño de 0 a 1 año costó $460.178 en diciembre, con una suba anual del 16,9%.

  • Para el tramo de 1 a 3 años, el costo ascendió a $547.913, con un incremento del 17,3%.

  • En el caso de niños de 6 a 12 años, el gasto mensual llegó a $586.627.

La barrera del medio millón

FundPlata advierte que desde julio de 2025 todos los tramos de crianza superaron los $500.000 mensuales, una cifra que marca un límite difícil de alcanzar para amplios sectores de la población. La inflación acumulada en el año sumó casi $100.000 adicionales al costo de criar, profundizando las desigualdades.

El informe pone especial énfasis en el impacto de género: el elevado costo del cuidado provoca que muchas madres no puedan incorporarse al mercado laboral, mientras que la falta de infraestructura pública de cuidado excluye económicamente a las mujeres. Además, se estima que el tiempo de cuidado no remunerado equivale a un subsidio invisible de $356.000, que no se reconoce y empuja situaciones de pobreza.

En este contexto, FundPlata remarca que las mujeres suelen recortar en salud, descanso y bienestar personal para sostener los bienes básicos de los niños.

Por último, el estudio subraya que las cuotas alimentarias deberían reflejar el costo real de la crianza, que ya supera los $586.000 mensuales, y plantea que la Justicia incorpore el Índice de Crianza 2025 como referencia para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El informe completo:

