Maniobras con el dólar: el BCRA abrió una investigación interna contra funcionarios involucrados
28 de Enero de 2026 | 19:50

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una investigación interna para determinar si los cinco funcionarios de la entidad que a fin de año fueron allanados en una causa por la venta de dólar oficial incumplieron el Código de Ética del banco o la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Así lo informó el BCRA a través de un comunicado en el que sostuvo que la decisión fue tomada "ante los audios divulgados por los medios de comunicación". La referencia es a lo que se conoció el lunes pasado de una comunicación entre el financista Elías Piccirillo y Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA.

En esa comunicación García reveló que asesoraba a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, lo que dice "está prohibido". También cuenta que era extorsionada por Hauque y que eso lo puso en conocimiento de las autoridades del BCRA.

"En ese momento todos los de arriba lo sabían, todas las cosas que recibíamos en los teléfonos y no hicieron nada. Nada hicieron. ¿Entendés?, dijeron no no, estas son todas. Que se yo, había gente arriba toda entongada, ¿entendés?. Porque si nosotros recibíamos eso, se lo mostrábamos y no hacían nada", revela García en una grabación que fue aportada por un arrepentido que también aportó información.

En ese escenario, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron a fin de año la casa de García y otros cuatro funcionarios del BCRA: Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Todos ellos son nombrados en la conversación de García con Piccirillo. De sus casas la justicia secuestró celulares, computadoras y pen drives, entre otros elementos tecnológicos, para ser peritados.

Además, la justicia hizo un procedimiento en el BCRA en busca de documentación sobre las operaciones con el dólar que hicieron las financieras de Piccirillo y Hauque.

"Los hechos investigados por la Justicia habrían ocurrido durante el 2022 y 2023 y la causa tendría como evidencia los distintos sumarios instruidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, durante la gestión de las autoridades que asumieron el diciembre de 2023", sostuvo el BCRA a través de un comunicado.

La entidad, que preside Santiago Bausilii, se presentó en la causa y pidió dos veces tener acceso. Todavía no tuvo respuesta. "Al no haber podido acceder a los expedientes, el BCRA todavía no tiene precisiones sobre cuáles son los hechos que se investigan en esa sede, ni si existen o no elementos de prueba que podrían conducir a una imputación de los funcionarios", explicó la entidad.

