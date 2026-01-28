Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán
Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La rivalidad mediática entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez suma un nuevo capítulo, esta vez lejos de los posteos cruzados y más cerca de la pantalla chica, ya que las dos figuras competirán en el horario central y la pelea por la audiencia.
El próximo lunes 2 de febrero a las 21.15, El Trece estrenará La hija del fuego: La venganza de la bastarda, la serie protagonizada por la China Suárez y producida originalmente para Disney+, aunque Telefe decidió mover fichas y poner a MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, a la misma hora que la serie para competir directamente con la ficción.
El cruce directo entre ambos ciclos reavivó la competencia entre Wanda y la China, ahora trasladada al terreno del rating.
De un lado, el debut de una ficción de alto perfil con Suárez como protagonista; del otro, uno de los formatos más exitosos de la televisión abierta argentina, con Wanda al frente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí