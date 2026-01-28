La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time

La rivalidad mediática entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez suma un nuevo capítulo, esta vez lejos de los posteos cruzados y más cerca de la pantalla chica, ya que las dos figuras competirán en el horario central y la pelea por la audiencia.

El próximo lunes 2 de febrero a las 21.15, El Trece estrenará La hija del fuego: La venganza de la bastarda, la serie protagonizada por la China Suárez y producida originalmente para Disney+, aunque Telefe decidió mover fichas y poner a MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, a la misma hora que la serie para competir directamente con la ficción.

El cruce directo entre ambos ciclos reavivó la competencia entre Wanda y la China, ahora trasladada al terreno del rating.

De un lado, el debut de una ficción de alto perfil con Suárez como protagonista; del otro, uno de los formatos más exitosos de la televisión abierta argentina, con Wanda al frente.