Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Adiós a una leyenda del básquet de La Plata: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa

Adiós a una leyenda del básquet de La Plata: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa
28 de Enero de 2026 | 19:33

Escuchar esta nota

El básquet de La Plata está de luto. Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Rodolfo Causa, a los 93 años. "Rodo", como todos lo conocían, fue una personalidad muy destacada dentro de las canchas platenses, convirtiéndose en "maestro de vida" para generaciones de jugadores.

En octubre de 2013, durante un homenaje en la Peña del Básquet de Náutico Ensenada, Rodolfo dejó un mandato que hoy resuena con más fuerza que nunca: "Cuando me muera, no me manden flores; donen una pelota a un club de barrio". Ante su partida, la comunidad del básquet local ha comenzado a movilizarse para cumplir con la voluntad de quien fuera jugador, árbitro y entrenador emblemático.

Como jugador, defendió las camisetas de Asociación Sarmiento, Atenas, Universitario, Gimnasia y Ferro durante las décadas del 40 y 50. Además, fue un árbitro que marcó una época dorada en los años 60 y 70, reconocido por su autoridad y conocimiento del juego.

Causa, también fue entrenador y dejó su huella en Unidos del Dique (donde ganó el primer torneo de Minibásquet), Juventud, Platense, Tolosano y en diversas selecciones de La Plata. A raíz de su larga trayectoria, fue distinguido como Personalidad Destacada del Deporte por el Concejo Deliberante de La Plata e integró la Comisión de Homenajes de la Asociación Platense de Básquetbol (APB).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones confirmadas y TV

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones confirmadas y TV

Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones confirmadas y TV

Estudiantes podría llevar visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3

Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions

"Liquidación": las camisetas de Ascacibar con precio rebajado en la tienda del Pincha
La Ciudad
Poste lindero a estación de servicio, a punto de caerse en La Plata
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Policiales
VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas
VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar
Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal
Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Espectáculos
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven, a los 73 años
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Caso Lowrdez: elevan a juicio la causa contra su ex por privación ilegal de la libertad
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Política y Economía
Trabajadores del Garrahan convocaron el miércoles a un “Cabildo Abierto” contra la reforma laboral
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias y libró 30 órdenes a entidades públicas y privadas
Bregman desafió a los gobernadores que piden la emergencia ígnea en la Patagonia a defender la Ley de Glaciares
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Pergamino será sede de la Primera Prueba de Mansedumbre con 94 domadores inscriptos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla