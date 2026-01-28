Adiós a una leyenda del básquet de La Plata: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa

El básquet de La Plata está de luto. Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Rodolfo Causa, a los 93 años. "Rodo", como todos lo conocían, fue una personalidad muy destacada dentro de las canchas platenses, convirtiéndose en "maestro de vida" para generaciones de jugadores.

En octubre de 2013, durante un homenaje en la Peña del Básquet de Náutico Ensenada, Rodolfo dejó un mandato que hoy resuena con más fuerza que nunca: "Cuando me muera, no me manden flores; donen una pelota a un club de barrio". Ante su partida, la comunidad del básquet local ha comenzado a movilizarse para cumplir con la voluntad de quien fuera jugador, árbitro y entrenador emblemático.

Como jugador, defendió las camisetas de Asociación Sarmiento, Atenas, Universitario, Gimnasia y Ferro durante las décadas del 40 y 50. Además, fue un árbitro que marcó una época dorada en los años 60 y 70, reconocido por su autoridad y conocimiento del juego.

Causa, también fue entrenador y dejó su huella en Unidos del Dique (donde ganó el primer torneo de Minibásquet), Juventud, Platense, Tolosano y en diversas selecciones de La Plata. A raíz de su larga trayectoria, fue distinguido como Personalidad Destacada del Deporte por el Concejo Deliberante de La Plata e integró la Comisión de Homenajes de la Asociación Platense de Básquetbol (APB).