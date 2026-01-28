Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores

Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores

Foto: Iván Campos

28 de Enero de 2026 | 14:46

Escuchar esta nota

Un informe de investigación de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) advierte sobre la parálisis habitacional que afecta a las dos puntas del ciclo vital. Mientras los jóvenes no logran calificar para créditos por la precariedad laboral, los adultos mayores enfrentan el deterioro de sus hogares con jubilaciones de subsistencia.

La crisis de vivienda en Argentina ha dejado de ser un problema meramente económico para transformarse en una crisis biosocial de dimensiones profundas. Así lo establece el informe de investigación titulado “La vivienda en la Argentina: relaciones intergeneracionales”, dirigido por Marianela Ana Buono y Daniel José Buono. El estudio tuvo, además, la colaboración de María Teresa Sánchez Martínez, Juan Antonio Maldonado Molina y los estudiantes Vanesa Trifone (carrera de Contador Público) y Brando Sacchi (carrera de Arquitectura).

El estudio revela una paradoja estructural: el sistema actual excluye a quienes necesitan iniciar su vida independiente y desprotege a quienes, tras una vida de trabajo, no pueden mantener su hogar o carecen de uno.

El sueño de la vivienda propia

Para la población joven, el acceso a la primera vivienda es hoy una “quimera”. La investigación señala que, si bien existen limitados programas para acceder a la “casa propia”, los requisitos funcionan como un filtro excluyente.

Socialmente, el desconcierto y la incertidumbre que abruman a gran parte de la juventud están ligados por la falta de oportunidades que ven en el país para progresar y llegar a cumplir con sus objetivos

“Muchos jóvenes no pueden cumplir con la antigüedad laboral mínima de 12 meses o los niveles de ingresos netos exigidos (entre 1 y 8 salarios mínimos)”, destaca el informe.

La realidad de este sector está marcada por la informalidad laboral o la condición de alumnos regulares, lo que los deja fuera de cualquier sistema crediticio. Esta barrera genera un estado de incertidumbre y desconcierto, postergando indefinidamente el desarrollo de sus proyectos vitales.

Adultos Mayores: Entre la inflación y el aislamiento

En el otro extremo, el informe pone el foco en la vulnerabilidad de la tercera edad. Con jubilaciones que rondan los 200 dólares (según el registro de la investigación), los adultos mayores en Argentina se encuentran en una situación de “supervivencia”.

A diferencia de otros países donde se promueve el “envejecimiento activo”, en Argentina el adulto mayor enfrenta una pérdida progresiva de estatus social. Muchos de los que poseen vivienda propia no cuentan con recursos para mantener la infraestructura, lo que deriva en un deterioro de su calidad de vida. Aquellos que no son propietarios y carecen de red familiar de contención, terminan directamente en situación de calle o en condiciones de extrema precariedad.

Una posible solución a estos problemas

Como vía de salida, el equipo de investigación de la UCALP resalta el valor de los Programas Intergeneracionales (PI). Estos modelos, exitosos en el exterior pero poco explorados localmente, proponen un intercambio de beneficios. Para el joven representa el acceso a vivienda y aprendizaje de la experiencia de los mayores. Mientras que para el adulto mayor significa compañía, asistencia y una mejora en su bienestar psicosocial, combatiendo el aislamiento.

El informe concluye que la vivienda no es solo un refugio físico, sino un nodo de relaciones humanas. Sin una arquitectura y una política pública que entienda estos dominios (biosocial, cognitivo y psicosocial), la brecha habitacional seguirá profundizando la fragmentación social en el país.

