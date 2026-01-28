Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la Quiniela Plus!

"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Buscan a dos personas que están desaparecidas hace varios días en La Plata
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Trump advirtió sobre un nuevo ataque a Irán: "El próximo será mucho peor"
Juicio YPF: el Gobierno pidió la suspensión del proceso de búsqueda de activos embargables
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo
Un apostador que jugó su ticket en una agencia de Los Hornos, acertó los ocho números del sorteo y se repartió el pozo de más de $380 millones con otro apostador de San Miguel del Monte. El sorteo N°12.672 de la Quiniela Plus registró anoche dos ganadores que se repartieron un pozo de $383.355.851.
Una de las boletas ganadoras se jugó en la agencia “Revancha” de Los Hornos, ubicada en la calle 60 y 141. De esta manera, el afortunado se hizo acreedor de un total de $189.761.146.
“Nos pone muy felices saber que un apostador haya ganado en nuestra agencia”, aseguró Adriana, titular de la agencia. “Hace un año y medio que nos hicimos cargo de la agencia así que es una gran alegría haber vendido un premio tan importante como este y saber que le cambió la vida a alguien”.
Hasta el momento no se ha presentado, pero hay mucho entusiasmo de conocerlo y saber de su reacción.
La Quiniela Plus se puede jugar en la agencia de lotería más cercana eligiendo ocho números de dos cifras, de un universo del 00 al 99. El valor de la apuesta es de $1000, y ofrece tres chances de ganar: Quiniela Plus, Super Plus y Chance Plus. El pozo mínimo asegurado de la Plus es de $60 millones.
La Quiniela Plus se sortea de lunes a sábados a las 21 horas, en simultáneo con la Quiniela nocturna. Todos los sorteos se pueden seguir por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia
