La Ciudad |Y eso que compartió el pozo, sino....

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la Quiniela Plus!

28 de Enero de 2026 | 13:00

Escuchar esta nota

Un apostador que jugó su ticket en una agencia de Los Hornos, acertó los ocho números del sorteo y se repartió el pozo de más de $380 millones con otro apostador de San Miguel del Monte.  El sorteo N°12.672 de la Quiniela Plus registró anoche dos ganadores que se repartieron un pozo de $383.355.851. 

Una de las boletas ganadoras se jugó en la agencia “Revancha” de Los Hornos, ubicada en la calle 60 y 141. De esta manera, el afortunado se hizo acreedor de un total de $189.761.146. 

“Nos pone muy felices saber que un apostador haya ganado en nuestra agencia”, aseguró Adriana, titular de la agencia. “Hace un año y medio que nos hicimos cargo de la agencia así que es una gran alegría haber vendido un premio tan importante como este y saber que le cambió la vida a alguien”. 

Hasta el momento no se ha presentado, pero hay mucho entusiasmo de conocerlo y saber de su reacción.

¿Cómo se juega a la Quiniela Plus?

 

La Quiniela Plus se puede jugar en la agencia de lotería más cercana eligiendo ocho números de dos cifras, de un universo del 00 al 99. El valor de la apuesta es de $1000, y ofrece tres chances de ganar: Quiniela Plus, Super Plus y Chance Plus. El pozo mínimo asegurado de la Plus es de $60 millones. 

La Quiniela Plus se sortea de lunes a sábados a las 21 horas, en simultáneo con la Quiniela nocturna. Todos los sorteos se pueden seguir por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia

