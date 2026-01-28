Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

DRAMA EN UNA CASCADA DE UN PARQUE NACIONAL

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Silvana Garibaldi

28 de Enero de 2026 | 01:08
Edición impresa

La muerte de una turista bonaerense por un accidente en el Parque Nacional Nahuel Huapi causó gran conmoción en Bariloche. La mujer falleció luego de golpearse la cabeza contra una roca en la Cascada Frey, un sector de difícil acceso dentro del área protegida.

El hecho ocurrió el lunes minutos antes de las 19.30 cuando la víctima se encontraba realizando actividades recreativas en un lugar indebido, según confirmaron desde el Parque Nacional. La noticia generó un fuerte impacto tanto en la comunidad local como entre los visitantes, ya que se trata de una zona muy concurrida durante la temporada de verano.

La turista fue identificada como Silvana Garibaldi, de 59 años, oriunda del partido bonaerense de Pilar. Residía en un country del norte del Gran Buenos Aires, era licenciada en Administración de Empresas y madre de tres hijos. El próximo 28 de febrero iba a cumplir 60 años.

De acuerdo a la información oficial, Garibaldi llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas. En circunstancias que son materia de investigación, se habría deslizado por un sector de la cascada y sufrió un violento golpe en la cabeza. “Lamentablemente la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió”, confirmó una de las autoridades del Parque al Diario Río Negro.

El Parque Nacional Nahuel Huapi difundió un comunicado en el que detalló cómo se tomó conocimiento del hecho. “El lunes 26 de enero, a las 19:24 horas, se recibió una denuncia por un accidente ocurrido en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas”, indicaron.

Y agregaron: “Una mujer de aproximadamente 50 años, oriunda de Pilar, se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente. Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales”.

Peritos policiales informaron que la víctima “se golpeó la nuca con una roca”, lesión que le provocó la muerte. Testigos señalaron que la mujer estaba acompañada por su esposo, de 57 años, quien tras la caída pidió auxilio e intentó reanimarla, sin éxito.

Luego del accidente se montó un amplio operativo de emergencia con la participación de guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Una vez constatado el fallecimiento, se dio aviso a la Fiscalía, que dispuso las pericias correspondientes.

El rescate se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno. Recién cerca de la 1 de la madrugada los equipos lograron retirar el cuerpo del agua. El traslado se realizó por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y luego por vía lacustre hasta Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias y dispuso el traslado a la morgue local.

Desde el Parque Nacional reiteraron que las cascadas no están habilitadas para ser utilizadas “tipo tobogán” y recordaron que esa práctica se encuentra “totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”. En el cierre del comunicado oficial expresaron: “Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”.

