Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad

Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
28 de Enero de 2026 | 16:24

Escuchar esta nota

Fue tras un estudio de seis años. Se trata de un hito científico que sería el primer paso de cara a futuros tratamientos en humanos.

El cáncer de páncreas uno de los tumores más agresivos y su detección en fases avanzadas, además de la falta de terapias eficaces, hacen que la supervivencia cinco años tras el diagnóstico sea inferior al 10%, pero una nueva investigación llevada a cabo en España genera esperanza.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) lograron eliminar por completo en ratones el tipo de tumor en el páncreas más común en los seres humanos, tras un estudio encabezado por el director del Grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid.

El estudio, que duró seis años, se centró en el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) y logró avances mediante una triple combinación terapéutica El modelo ataca tres puntos clave: la mutación KRAS, que desata el cáncer, y las proteínas EGFR y STAT3, que contribuyen a la expansión del tumor.

Cómo fue el estudio

Los científicos utilizaron inhibidores específicos para uno de los tres frentes y constataron en laboratorio la regresión completa y duradera del tumor en modelos de ratón a los que, previamente, se les habían implantado células tumorales, según las conclusiones que indicó la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS).

Además, la prueba se extendió también a ratones modificados genéticamente para acercarse lo máximo posible a las características de los tumores humanos. Según se informó, todos los animales redujeron su carga tumoral y nueve de 12 alcanzaron la regresión completa, viviendo al menos cien días sin enfermedad.

Barbacid señaló en rueda de prensa que el proceso para llevar esta triple terapia a un ensayo clínico con humanos requiere de financiación y de atender la regulación correspondiente, por lo que prevé un proceso largo.

Sin embargo, dijo que confía en que los primeros estudios puedan ponerse en marcha en un plazo aproximado de tres años, aunque uno de los inhibidores utilizados podría estar autorizado este mismo año o a principios de 2027.
 

