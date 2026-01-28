Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial

Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
28 de Enero de 2026 | 11:21

Escuchar esta nota

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su "profunda preocupación" ante la reiteración de incendios y accidentes de gravedad ocurridos en el ámbito productivo-industrial del territorio bonaerense, en donde apuntó a "manejos negligentes". Según consideró, los hechos "ponen en riesgo la vida de las personas, el ambiente y los bienes materiales de las comunidades afectadas".  

La entidad puso la lupa en los incendios ocurridos en una obra en construcción de La Plata, donde ardieron baños químicos, al señalar que "vuelven a encender una señal de alarma que no puede ser desoída". También aludió el hecho que se desató semanas atrás en Campana.

Según evaluó, "estos casos se suman a una largo listado de siniestros de similar o mayor gravedad -como el ocurrido en el Polo Industrial de Ezeiza el pasado 14 de noviembre- que evidencian un patrón preocupante vinculado al manejo inadecuado de materiales, sustancias químicas y residuos peligrosos".

"Desde este Consejo advertimos que estos casos encuentran su origen en prácticas negligentes, en el incumplimiento de normativas vigentes y en la ausencia o debilidad de controles y exigencias por parte de los organismos estatales competentes", se indicó.

Para el organismo colegiado "la falta de una política preventiva sostenida y de fiscalización efectiva, expone de manera permanente a trabajadores, vecinos y al ambiente".

En este sentido, el presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Colángelo, recordó que desde la institución “a raíz de lo sucedido en Ezeiza, se buscó establecer contacto para ofrecer capacitación a los agentes municipales en el manejo seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos, sin haber tenido respuesta alguna al respecto”. Esta situación resulta especialmente preocupante, dado que la capacitación técnica y profesional constituye una herramienta fundamental para la prevención de siniestros y la correcta gestión del riesgo químico.

LE PUEDE INTERESAR

"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"

Colángelo señaló que “a pesar de la recurrencia de estos episodios, desde nuestra entidad no podemos dejar de sorprendernos ante los altos grados de tolerancia a la negligencia, y al accionar por fuera de la Ley”. Además, el presidente del CPQ, remarcó que “no podemos obviar tampoco la falta de capacitación imperante en la gran mayoría de los agentes municipales, como así tampoco la gran cantidad de personal abocado a tareas vinculadas con el manejo de sustancias químicas que opera sin idoneidad ni matriculación obligatoria”.

En esta línea, se recuerda que este Consejo se ha acercado a más de 70 municipios en pos  de trabajar en conjunto a los fines de evitar este tipo de acontecimientos, sin haber obtenido a la fecha ninguna respuesta.

En este marco el Consejo Profesional de Química reiteró su "plena disposición para colaborar con los distintos niveles del Estado, aportando conocimiento técnico, formación profesional y asesoramiento especializado, con el objetivo de fortalecer la prevención, el control y la seguridad en los procesos productivos e industriales de la provincia".

Por último, hizo un "llamado urgente a las autoridades competentes para que refuercen los mecanismos de control, promuevan la capacitación continua y garanticen el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad e higiene, a fin de evitar que estos hechos se sigan repitiendo, y lamentar así consecuencias aún más graves".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

Aumento del 10% para trabajadores municipales

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Últimas noticias de La Ciudad

Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado

"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano

VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
Información General
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Policiales
Buscan a dos personas que están desaparecidas hace varios días en La Plata
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Un incendio de auto despertó a los vecinos en Tolosa
Espectáculos
Pasajes de Javier Milei en La Feliz: fuerte operativo de seguridad, show con Fátima Florez y un detenido tras golpear la camioneta presidencial 
Susana Giménez viajó a España: celebrará sus 82 años en Madrid, las fotos y quiénes estarán
"Buscando a Wanda": Maxi López quiere alquilar cerca de la influencer, se conocieron los requisitos, qué comodidades y hasta cuánto pretende pagar
Tras sus dichos sobre las mujeres en el fútbol, Horacio Pagani intentó explicar sus palabras
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 
Deportes
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla