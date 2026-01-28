Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial

"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires manifestó su "profunda preocupación" ante la reiteración de incendios y accidentes de gravedad ocurridos en el ámbito productivo-industrial del territorio bonaerense, en donde apuntó a "manejos negligentes". Según consideró, los hechos "ponen en riesgo la vida de las personas, el ambiente y los bienes materiales de las comunidades afectadas".
La entidad puso la lupa en los incendios ocurridos en una obra en construcción de La Plata, donde ardieron baños químicos, al señalar que "vuelven a encender una señal de alarma que no puede ser desoída". También aludió el hecho que se desató semanas atrás en Campana.
Según evaluó, "estos casos se suman a una largo listado de siniestros de similar o mayor gravedad -como el ocurrido en el Polo Industrial de Ezeiza el pasado 14 de noviembre- que evidencian un patrón preocupante vinculado al manejo inadecuado de materiales, sustancias químicas y residuos peligrosos".
"Desde este Consejo advertimos que estos casos encuentran su origen en prácticas negligentes, en el incumplimiento de normativas vigentes y en la ausencia o debilidad de controles y exigencias por parte de los organismos estatales competentes", se indicó.
Para el organismo colegiado "la falta de una política preventiva sostenida y de fiscalización efectiva, expone de manera permanente a trabajadores, vecinos y al ambiente".
En este sentido, el presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Colángelo, recordó que desde la institución “a raíz de lo sucedido en Ezeiza, se buscó establecer contacto para ofrecer capacitación a los agentes municipales en el manejo seguro de sustancias químicas y residuos peligrosos, sin haber tenido respuesta alguna al respecto”. Esta situación resulta especialmente preocupante, dado que la capacitación técnica y profesional constituye una herramienta fundamental para la prevención de siniestros y la correcta gestión del riesgo químico.
Colángelo señaló que “a pesar de la recurrencia de estos episodios, desde nuestra entidad no podemos dejar de sorprendernos ante los altos grados de tolerancia a la negligencia, y al accionar por fuera de la Ley”. Además, el presidente del CPQ, remarcó que “no podemos obviar tampoco la falta de capacitación imperante en la gran mayoría de los agentes municipales, como así tampoco la gran cantidad de personal abocado a tareas vinculadas con el manejo de sustancias químicas que opera sin idoneidad ni matriculación obligatoria”.
En esta línea, se recuerda que este Consejo se ha acercado a más de 70 municipios en pos de trabajar en conjunto a los fines de evitar este tipo de acontecimientos, sin haber obtenido a la fecha ninguna respuesta.
En este marco el Consejo Profesional de Química reiteró su "plena disposición para colaborar con los distintos niveles del Estado, aportando conocimiento técnico, formación profesional y asesoramiento especializado, con el objetivo de fortalecer la prevención, el control y la seguridad en los procesos productivos e industriales de la provincia".
Por último, hizo un "llamado urgente a las autoridades competentes para que refuercen los mecanismos de control, promuevan la capacitación continua y garanticen el cumplimiento estricto de las normativas de seguridad e higiene, a fin de evitar que estos hechos se sigan repitiendo, y lamentar así consecuencias aún más graves".
