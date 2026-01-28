Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán
Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
Javier Milei subió al escenario, cantó y fue parte del show de Fátima Florez
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Karina Jelinek atravesó una situación de acoso sexual durante un evento de moda realizado en Punta del Este. El hecho ocurrió el pasado viernes en Playa Brava, mientras la modelo participaba del desfile Punta Fashion Sunset, acompañada por su pareja, Flor Parise.
En las imágenes que circularon en redes sociales se observa cómo un hombre se acerca a Jelinek e intenta besarla en la boca sin su consentimiento. Ante esa situación, la modelo logra girar el rostro para evitar el contacto, pero queda visiblemente paralizada, en shock y con un gesto de profunda incomodidad.
Según se aprecia en el video, la situación se desencadena cuando Karina toma una chalina que el hombre llevaba alrededor del cuello y que, aparentemente, le pertenecía. En ese contexto, el acosador invade su espacio personal e intenta besarla, por lo que, la modelo reacciona empujándolo con la mano y luego mira a su alrededor en busca de ayuda.
Tras el episodio, Karina se comunicó con la organización del evento para suspender su participación en el desfile, pero continuó con su trabajo. El evento fue conducido por Barbie Franco y contó con la presencia de figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, aunque la organización dejo mucho que desear, ya que el lugar estaba desbordado de gente y no habría habido personal de seguridad suficiente.
Hasta el momento, no trascendió la identidad del hombre que protagonizó el episodio, mientras tanto, el video continúa generando repudio y reabre el debate sobre la violencia sexual en espacios públicos y eventos masivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí