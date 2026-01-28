Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este

Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
28 de Enero de 2026 | 17:26

Escuchar esta nota

Karina Jelinek atravesó una situación de acoso sexual durante un evento de moda realizado en Punta del Este. El hecho ocurrió el pasado viernes en Playa Brava, mientras la modelo participaba del desfile Punta Fashion Sunset, acompañada por su pareja, Flor Parise.

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa cómo un hombre se acerca a Jelinek e intenta besarla en la boca sin su consentimiento. Ante esa situación, la modelo logra girar el rostro para evitar el contacto, pero queda visiblemente paralizada, en shock y con un gesto de profunda incomodidad.

Según se aprecia en el video, la situación se desencadena cuando Karina toma una chalina que el hombre llevaba alrededor del cuello y que, aparentemente, le pertenecía. En ese contexto, el acosador invade su espacio personal e intenta besarla, por lo que, la modelo reacciona empujándolo con la mano y luego mira a su alrededor en busca de ayuda.

Tras el episodio, Karina se comunicó con la organización del evento para suspender su participación en el desfile, pero continuó con su trabajo. El evento fue conducido por Barbie Franco y contó con la presencia de figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, aunque la organización dejo mucho que desear, ya que el lugar estaba desbordado de gente y no habría habido personal de seguridad suficiente.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del hombre que protagonizó el episodio, mientras tanto, el video continúa generando repudio y reabre el debate sobre la violencia sexual en espacios públicos y eventos masivos.

 

