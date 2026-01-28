Marixa Balli anunció el cierre de sus locales por la crisis: "Fue el peor año"

Gimnasia pierde 2 a 0 ante River, que también está con diez jugadores, en el Monumental
Gimnasia pierde 2 a 0 ante River, que también está con diez jugadores, en el Monumental
EN VIVO | La reacción de los hinchas de Estudiantes por la venta de Ascacibar
VIDEO. Frente a la Autopista: llamas de varios metros en la zona del Aeroclub La Plata
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
"Bienvenida princesa": la primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
VIDEO. Así llegó Ascacibar a UNO para ver Estudiantes vs Boca
"Liquidación": las camisetas de Ascacibar con precio rebajado en la tienda del Pincha
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV
Maniobras con el dólar: el BCRA abrió una investigación interna contra funcionarios involucrados
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias y libró 30 órdenes a entidades públicas y privadas
VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Adiós a una leyenda del básquet platense: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa
Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en la "Derecha Fest"
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La empresaria y figura de MasterChef Celebrity, Marixa Balli, confirmó el cierre de los locales de su marca de calzado, Xurama, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país.
La ex vedette es dueña de una marca de zapatos que vende mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores. Como dueña de una Pymes, relató el impacto directo de la baja en el consumo, lo que la obligó a dejar su local principal para mudarse a un espacio más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial de Flores.
"El 2025 fue el peor año. Imagínate cómo está Flores: cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", confesó durante una entrevista en el programa A la Barbarossa.
Balli detalló que la situación la llevó a tomar una gran decisión sobre su estructura comercial: "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", lamentó. Además, reveló sus planes a corto plazo: "Dejé un local chiquito para tener todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro".
"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí