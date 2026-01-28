La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas

Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
Lo que comenzó como un robo más en un edificio céntrico de La Plata terminó con una insólita escena. Tras sufrir el robo de su bicicleta y su moto, la víctima no se quedó de brazos cruzados: encontró el rodado en las redes sociales, organizó un encuentro y emboscó al delincuente. De esa manera, pudo recuperar su bicicleta tras una golpiza.
El calvario se inició en la mañana de este martes, cuando los residentes de un edificio advirtieron que los accesos habían sido forzados. Los malvivientes se llevaron una bicicleta marca Fire Bird rodado 29 y una motocicleta Mondial 110 color gris.
Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la víctima y su círculo íntimo rastrearon las redes sociales hasta encontrar la bicicleta a la venta. Rápidamente, pactaron una cita con el vendedor bajo la excusa de una compra. Al encontrarse cara a cara con el sospechoso en la zona de 23 y 520, confirmaron que se trataba de su rodado y, en esos instantes, la víctima y sus acompañantes increparon al sujeto.
El episodio, que llegó a ser registrado, escaló tras un cruce verbal y le perpetraron una serie de golpes al acusado. En medio de los forcejeos, el delincuente logró zafarse y escapar corriendo. Sin embargo, en medio de la accidentada fuga, al sospechoso se le cayó el DNI de su bolsillo.
A pesar del éxito en la recuperación de la bicicleta, la preocupación se traslada ahora a la moto. En ese sentido, la Comisaría Cuarta de La Plata interviene el caso y, si bien la bicicleta ya está de nuevo en poder de su dueño, la fiscalía investiga tanto el paradero del sospechoso -quien ya fue identificado- como el destino de la moto sustraída.
