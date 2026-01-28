Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La irónica reacción de Lali Espósito a la presentación de Javier Milei y Fátima Florez

La irónica reacción de Lali Espósito a la presentación de Javier Milei y Fátima Florez
28 de Enero de 2026 | 21:18

Luego de que Fátima Florez revelara que Javier Milei sumó canciones de Lali Espósito a su lista de reproducción personal, la artista utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes cargados de ironía, reavivando el histórico cruce con el mandatario.

La humorista contó en una entrevista con Lape Social Club que el Presidente incorporó música de Lali a su rutina diaria, tras su presentación en el Teatro Roxy de Mar del Plata. Tras encontrarse nuevamente en el centro de la polémica, la cantante se sumó a la larga lista de periodistas y personalidades que criticaron la actitud del Presidente.

A través de sus historias de Instagram, compartió un fragmento de su canción "Payaso", que muchos interpretaron como un mensaje directo a la performance de Milei: “Hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso”, indicaba la letra del tema musical. 

Sin embargo, no dejó que el tema muera ahí, sino que redobló la apuesta con un segundo posteo que apunta directamente a la gestión del gobierno frente a los incendios que invaden la provincia de Chubut. La cantante compartió imágenes de los graves incendios, acompañadas por un contundente reclamo.

“La Patagonia y tus derechos arden. El Estado no responde. Exigimos prevención, recursos y acción urgente”, indicaba el clip viral difundido por la artista, sumándose así al pedido de visibilización que atraviesa el sur del país.


