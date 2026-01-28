Ascacibar ya cambió su perfil en las redes y allegados dieron detalles sobre su partida a Boca

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
La partida de Santiago Ascacibar a Boca Juniors despertó reacciones de todo tipo en el mundo Estudiantes. Mientras una parte de la hinchada se mostró agradecida por su regreso en 2023 y su protagonismo en las cinco consagraciones logradas con el "Pincha", otros manifestaron su desacuerdo con la decisión del volante de sumarse al club xeneize. Esta oleada de comentarios en redes sociales funcionó como un termómetro exacto de la magnitud del movimiento en el mercado de pases argentino.
En este contexto, también reaccionaron los allegados de Ascacibar -varios de ellos simpatizantes de Boca-, quienes salieron a respaldar la determinación de ponerse bajo las órdenes de Claudio Úbeda.
Ante la diversidad de críticas, desde el círculo íntimo del futbolista de 28 años subrayaron un dato clave en una suerte de defensa de su postura: para facilitar su salida y poner fin a este segundo ciclo en La Plata, Ascacibar cedió 500 mil dólares y su correspondiente 15 por ciento del pase.
El objetivo de sacar a la luz tales datos es demostrar que el jugador no dejó a Estudiantes con las manos vacías ni se marchó de forma desconsiderada.
Como se sabe, el traspaso se concretó a cambio de 4 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha. Además del monto fijo, el club de la Ribera se hará cargo de la totalidad del contrato del jugador y cedió a préstamo a uno de sus mediapunta, Brian Aguirre. El juvenil llega al León por un plazo de 12 meses, con una opción de extensión por otros 6 meses y una cláusula de compra que Estudiantes podrá ejecutar una vez finalizada la primera etapa del préstamo.
Ascacibar tuvo ayer su presentación junto a Ángel Romero y el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme.
Más allá del fanatismo de su familia por el club azul y oro, el Ruso señaló que tenía muchos deseos de jugar en el club. “Mi sueño desde chiquito fue vestir esta camiseta y me llena de felicidad, propia y a mi familia. Agarro la oportunidad de este club que es inmenso”, destacó el volante.
Y dejó en claro, que su deseo siempre fue el de jugar en Boca: “A River no quería ir. Eso le planteé a mis agentes porque quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto. Cuando llegó la oferta eran pocas las dudas que tenía. Que se cierre el último día me llena de felicidad”.
Tras confirmarse la venta a Boca, el Rusito realizó un posteo en las redes sociales para despedirse de Estudiantes y de los hinchas-
"Hoy me toca despedirme de la gran institución que es Estudiantes. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que me acompañaron durante todos estos años", expresó.
"Cierro un ciclo con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido, defendiendo esta camiseta con orgullo y dándome el gusto de salir campeón 5 veces. Muchas gracias Pincha", escribió.
Ayer, el mediocampista ya estrenó su nuevo perfil en las redes sociales con la camiseta de Boca. En tanto que también realizó el primer entrenamiento con el equipo comandado por Claudio Úbeda, un DT que ya conoce por su paso en las selecciones juveniles de AFA.
