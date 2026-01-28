Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas

28 de Enero de 2026 | 17:44

Escuchar esta nota

Un joven delincuente, de 20 años, con un frondoso prontuario delictivo iniciado el año pasado, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Berisso. El sujeto, identificado como bajo el alias “El Uri”, se encuentra acusado de perpetrar una serie de robos de motos y viviendas en el casco urbano de La Plata.

Su captura fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad que lo delataron por un detalle particular: vestía la misma ropa al momento de su detención que durante su último golpe.

La investigación, llevada adelante por personal de la Comisaría 9º, se centró en un robo ocurrido el pasado 26 de enero en un complejo de viviendas ubicado en calle 68 entre 1 y 115. Allí, un vecino denunció que varios sujetos habían forzado la reja frontal del predio a las 3 de la mañana para sustraer, de manera sigilosa, una motocicleta Gilera Smash que estaba en el patio trasero.

De esa manera, se montó un operativo en Berisso luego de realizar tareas encubiertas y vigilancia. La policía montó un operativo en la zona de 84 y 124 (Berisso), donde lograron la captura del sospechoso, quien se encontraba en situación de calle.

Al momento de ser esposado, el implicado llevaba puestas las mismas zapatillas y tenía en su poder el pantalón que utilizó en el robo de la calle 68, elementos que fueron incautados como prueba clave.

Según informaron fuentes policiales, el joven es un viejo conocido de las comisarías platenses. En julio de 2025 había sido detenido por tentativa de robo y en septiembre del mismo año por tentativa de hurto. Además, se le adjudica otro robo de moto ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en calle 5 entre 62 y 63, donde también quedó registrado por los dispositivos de vigilancia.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 11, quien dispuso el procesamiento del implicado por el delito de "Robo Agravado"

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV

Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV

Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas

Restos humanos encontrados en Caleta Olivia: hallaron una huella dactilar

Tragedia en la Ruta 8: murieron una niña de 9 años y su madre en un choque frontal

Operativos en avenidas de La Plata: secuestran decenas de motos
La Ciudad
Poste de luz lindero a estación de servicio, a punto de caerse en La Plata
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Información General
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Espectáculos
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
Murió Adrián Bar, líder de Orion's Beethoven, a los 73 años
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Caso Lowrdez: elevan a juicio la causa contra su ex por privación ilegal de la libertad
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Deportes
"Liquidación": las camisetas de Ascacibar con precio rebajado en la tienda del Pincha
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV
Gimnasia quiere ratificar su presente ante River en el Monumental: hora, formaciones y TV
Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla