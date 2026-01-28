Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas

Un joven delincuente, de 20 años, con un frondoso prontuario delictivo iniciado el año pasado, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Berisso. El sujeto, identificado como bajo el alias “El Uri”, se encuentra acusado de perpetrar una serie de robos de motos y viviendas en el casco urbano de La Plata.

Su captura fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad que lo delataron por un detalle particular: vestía la misma ropa al momento de su detención que durante su último golpe.

La investigación, llevada adelante por personal de la Comisaría 9º, se centró en un robo ocurrido el pasado 26 de enero en un complejo de viviendas ubicado en calle 68 entre 1 y 115. Allí, un vecino denunció que varios sujetos habían forzado la reja frontal del predio a las 3 de la mañana para sustraer, de manera sigilosa, una motocicleta Gilera Smash que estaba en el patio trasero.

De esa manera, se montó un operativo en Berisso luego de realizar tareas encubiertas y vigilancia. La policía montó un operativo en la zona de 84 y 124 (Berisso), donde lograron la captura del sospechoso, quien se encontraba en situación de calle.

Al momento de ser esposado, el implicado llevaba puestas las mismas zapatillas y tenía en su poder el pantalón que utilizó en el robo de la calle 68, elementos que fueron incautados como prueba clave.

Según informaron fuentes policiales, el joven es un viejo conocido de las comisarías platenses. En julio de 2025 había sido detenido por tentativa de robo y en septiembre del mismo año por tentativa de hurto. Además, se le adjudica otro robo de moto ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en calle 5 entre 62 y 63, donde también quedó registrado por los dispositivos de vigilancia.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N° 11, quien dispuso el procesamiento del implicado por el delito de "Robo Agravado".