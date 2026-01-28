"No hay agua", el cartel que desata la furia en Gonnet en pleno verano
La ola de calor que afectó a La Plata al inicio de la semana se transformó en una complicación crítica para los usuarios de ABSA en la localidad de Gonnet. Según denunciaron los vecinos, durante el transcurso de la semana hubo dos jornadas en las que no se entregaron los bidones que la prestataria debe suministrar a las familias afectadas por la presencia de arsénico y sodio en la red.
El foco del reclamo se sitúa en la zona de calle 16, entre 490 y 492, donde los residentes sostienen que el agua de red no es apta para el consumo humano. Al respecto, explicaron que ABSA recolectó muestras recientemente para someterlas a análisis; paralelamente, los vecinos encargaron estudios particulares cuyos resultados estarán disponibles recién después del 7 de febrero.
Mientras se aguardan los informes técnicos para determinar la potabilidad del servicio, la compañía mantiene el compromiso de entregar bidones diariamente en la planta ubicada en 15 y 501. Sin embargo, el lunes por la mañana los usuarios se encontraron con los portones cerrados y un cartel que indicaba: "No hay agua".
Los damnificados manifestaron que la situación volvió a repetirse este miércoles. "Hoy nos acercamos de nuevo y volvieron a colocar el cartel. El lunes no abrieron y hoy tampoco. Ayer sí lo hicieron y entregaron dos bidones en compensación por el faltante del lunes, pero sigue siendo insuficiente: un bidón por día no alcanza para una familia en medio de estas temperaturas", expresaron.
Además de la irregularidad en la apertura de la planta, los vecinos indicaron que necesitan un suministro mínimo de dos bidones diarios para cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, aseguran que permanecen a la espera de los resultados de los análisis —tanto los oficiales como los privados— para confirmar si el líquido que sale de sus canillas puede ser utilizado para uso cotidiano.
