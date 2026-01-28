Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”

Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
Los vecinos de la zona de 65 entre 20 y 21 denunciaron la falta de servicio eléctrico en horas de la noche de este martes y baja tensión que continúa hasta ahora, quemando electrodomésticos. Así lo detallaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).
“Bajó tanto la tensión que se me quemó la tele grande”, explicaron los frentistas. Y agregaron: “Los vecinos repitiendo la misma historia que hace un año atrás, donde estuvieron en enero y febrero varios días sin luz. Esta vez fueron doce horas, desde anoche pasada la medianoche hasta que la empresa se dignó a poner como paliativo un camión generador que por unos días acompañará con un ruido ensordecedor”.
Según detallaron, el inconveniente se generó por la fundición de “cables engomados en el cableado subterráneo que salen del centro de Plaza Sarmiento (19 y 66) y hacen eclosión. Esta vez se fundió y se quemó en el poste de la intersección de diagonal 110 entre 65 y 20”.
“Hasta que terminó el cese del suministro, bajó la tensión en la fase de los domicilios del lado impar, provocando la quema de algunos artefactos. Estamos hartos”, concluyeron.
