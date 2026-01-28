Gimnasia, que juega con diez por una roja a Panaro, empata 0 a 0 ante River en el Monumental
Gimnasia, que juega con diez por una roja a Panaro, empata 0 a 0 ante River en el Monumental
"Liquidación": las camisetas de Ascacibar con precio rebajado en la tienda del Pincha
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
"Bienvenida princesa": la primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca: hora, formaciones y TV
Maniobras con el dólar: el BCRA abrió una investigación interna contra funcionarios involucrados
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias y libró 30 órdenes a entidades públicas y privadas
VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Adiós a una leyenda del básquet platense: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa
Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en la "Derecha Fest"
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
“Hay temas de Lali que le gustan”: la confesión de Fátima Flórez sobre Milei tras su presentación en el teatro
Horacio Pagani se disculpó por los dichos machistas que hizo hacia Morena Beltrán
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los roces internos en La Libertad Avanza quedaron expuestos en la edición de la “Derecha Fest”, donde un grupo de militantes cercanos a Las Fuerzas del Cielo, la organización que responde al jefe del bloque libertario en la provincia, Agustín Romo y al influencer Daniel Parini -conocido como “El Gordo Dan”, abuchearon e insultaron a Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei para el armado político en la Provincia.
La fiesta libertaria en Mar del Plata funcionó, además de como un capítulo más de la famosa “batalla cultural”, como un escenario donde se exhibieron dirigentes que aspiran a ocupar lugares relevantes en el entramado electoral de La Libertad Avanza: Diego Santilli, el ministro del Interior, hombre formalmente de PRO que quiere ser gobernador; la influencer ultraconservadora Patricia Soprano, que quiere ser intendenta, Guillermo Montengro, que busca no perder terreno.
Pero uno de los más influyentes fue Pareja, uno de los máximos responsables del armado electoral de septiembre y de octubre -LLA perdió la primera elección y ganó la segunda, anotado en todas las listas de posibles candidatos a suceder a Axel Kicillof en 2027. Sin embargo, el poderoso jefe libertario no la pasó del todo bien: apenas subió al escenario de la “mayor fiesta anti zurda”, presentada por la diputada Lilia Lemoine, fue blanco de ataques.
“Pareja, compadre, la concha de tu madre”, se escuchó de parte de un grupo también lo silbó y que, además, cantó consignas en favor de Esteban Glavinich, el influencer libertario conocido como “Traductor Te Ama”. Pareja recogió el guante y respondió: “No se confundan, muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera ”, dijo el armado, con evidente gesto de fastidio.
No es la primera vez que hay un enfrentamiento entre Pareja, diputado, y Glavinich: el año pasado, luego de una serie de cuestionamientos, se cruzaron en un acto en Rosario después de la derrota de septiembre y el influencer denunció que el diputado lo agarró a golpes. “El diputado electo, profesor de derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, funcionario Nacional y senador provincial en goce de licencia con fueros [por Pareja] cobardemente me puso un piñón en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, e inmediatamente, huyó corriendo del establecimiento”, señaló Glavinich.
“Traductor Te Ama” siempre se reivindicó como un inorgánico, sin militancia interna en ningún espacio político libertario en particular. Pero sus posiciones coinciden con las de Las Fuerzas del Cielo, el grupo de Romo y Parisini que, con lazos con el asesor Santiago Caputo, sobre todo en la disputa contra Pajea y su aliado, el diputado Ramón “Nene” Vera. Por sus perfiles, en algún momento esa disputa fue conocida como la pelea de “los celestiales contra los terrenales”, ya que Pareja y Vera, ambos con pasado en el peronismo, centran su actividad en el armado territorial. De fondo, la tensión involucra a Karina Milei, sostén de Pareja y Vera, aunque Glavinich y los representantes de Las Fuerzas del Cielo nunca la cuestionan.
En Mar del Plata, Pareja dio por superado el incidente lo más rápido que pudo y acentuó un discurso electoral. “Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses”, afirmó. Añadió que “vamos a construir una provincia de cero, que deje de darle la espalda a la gente. Terminar con el último reducto K es la batalla más importante que tenemos hoy en nuestro país”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí