Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en la "Derecha Fest"

Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en la "Derecha Fest"
28 de Enero de 2026 | 17:05

Los roces internos en La Libertad Avanza quedaron expuestos en la edición de la “Derecha Fest”, donde un grupo de militantes cercanos a Las Fuerzas del Cielo, la organización que responde al jefe del bloque libertario en la provincia, Agustín Romo y al influencer Daniel Parini -conocido como “El Gordo Dan”, abuchearon e insultaron a Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei para el armado político en la Provincia.

La fiesta libertaria en Mar del Plata funcionó, además de como un capítulo más de la famosa “batalla cultural”, como un escenario donde se exhibieron dirigentes que aspiran a ocupar lugares relevantes en el entramado electoral de La Libertad Avanza: Diego Santilli, el ministro del Interior, hombre formalmente de PRO que quiere ser gobernador; la influencer ultraconservadora Patricia Soprano, que quiere ser intendenta, Guillermo Montengro, que busca no perder terreno.

Pero uno de los más influyentes fue Pareja, uno de los máximos responsables del armado electoral de septiembre y de octubre -LLA perdió la primera elección y ganó la segunda, anotado en todas las listas de posibles candidatos a suceder a Axel Kicillof en 2027. Sin embargo, el poderoso jefe libertario no la pasó del todo bien: apenas subió al escenario de la “mayor fiesta anti zurda”, presentada por la diputada Lilia Lemoine, fue blanco de ataques.

“Pareja, compadre, la concha de tu madre”, se escuchó de parte de un grupo también lo silbó y que, además, cantó consignas en favor de Esteban Glavinich, el influencer libertario conocido como “Traductor Te Ama”. Pareja recogió el guante y respondió: “No se confundan, muchachos. El enemigo no está adentro, el enemigo lo tenemos afuera ”, dijo el armado, con evidente gesto de fastidio.

Una pelea de larga data

No es la primera vez que hay un enfrentamiento entre Pareja, diputado, y Glavinich: el año pasado, luego de una serie de cuestionamientos, se cruzaron en un acto en Rosario después de la derrota de septiembre y el influencer denunció que el diputado lo agarró a golpes. “El diputado electo, profesor de derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, funcionario Nacional y senador provincial en goce de licencia con fueros [por Pareja] cobardemente me puso un piñón en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, e inmediatamente, huyó corriendo del establecimiento”, señaló Glavinich.

“Traductor Te Ama” siempre se reivindicó como un inorgánico, sin militancia interna en ningún espacio político libertario en particular. Pero sus posiciones coinciden con las de Las Fuerzas del Cielo, el grupo de Romo y Parisini que, con lazos con el asesor Santiago Caputo, sobre todo en la disputa contra Pajea y su aliado, el diputado Ramón “Nene” Vera. Por sus perfiles, en algún momento esa disputa fue conocida como la pelea de “los celestiales contra los terrenales”, ya que Pareja y Vera, ambos con pasado en el peronismo, centran su actividad en el armado territorial. De fondo, la tensión involucra a Karina Milei, sostén de Pareja y Vera, aunque Glavinich y los representantes de Las Fuerzas del Cielo nunca la cuestionan.

En Mar del Plata, Pareja dio por superado el incidente lo más rápido que pudo y acentuó un discurso electoral. “Vamos a dinamitar completamente el sistema político que domina la Provincia de Buenos Aires que durante años solo benefició a la casta y perjudicó a los bonaerenses”, afirmó. Añadió que “vamos a construir una provincia de cero, que deje de darle la espalda a la gente. Terminar con el último reducto K es la batalla más importante que tenemos hoy en nuestro país”.

