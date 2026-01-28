Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
28 de Enero de 2026 | 07:46

Escuchar esta nota

 

Lo que comenzó como una tendencia viral en las redes sociales para perder peso de forma acelerada mostró su faceta más peligrosa. El uso de Ozempic con fines estéticos sigue ganando terreno, pero con él llegan también casos de hospitalizaciones de emergencia, como le ocurrió recientemente a la creadora de contenido chilena Pao Pinto Barbieri, cuya salud se vio seriamente comprometida tras sufrir efectos secundarios críticos por el uso de este fármaco.

LE PUEDE INTERESAR

Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

LE PUEDE INTERESAR

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

A través de un descargo en su cuenta de Instagram, la influencer admitió que decidió suministrarse el medicamento por cuenta propia, sin contar con la supervisión de un especialista ni una receta formal. 

Motivada por los resultados que veía en internet, Pinto Barbieri ignoró los protocolos médicos; sin embargo, su cuerpo reaccionó de forma violenta a los pocos días, derivando en un diagnóstico de pancreatitis aguda que la obligó a permanecer internada.

Aprendizaje

"Ojo con esto, porque puede salir caro", sentenció la influencer desde el hospital. En su relato, confesó que su error fue subestimar las contraindicaciones del producto, cegada por la promesa de un cambio físico inmediato. Bajo la falsa sensación de seguridad de que los efectos graves solo les ocurrían a otros, reconoció que se sentía "inmune" hasta que la realidad la golpeó de frente.

Ahora, en pleno proceso de recuperación, Pinto Barbieri ha transformado su mala experiencia en una campaña de prevención. Su mensaje es directo: no se debe tratar a un fármaco complejo como un simple accesorio de belleza. La joven insistió en que cualquier tratamiento requiere un chequeo exhaustivo previo y el acompañamiento de un profesional, instando a su audiencia a no omitir jamás la consulta médica.

Es importante recordar que el Ozempic fue diseñado originalmente para pacientes con diabetes tipo 2. Su funcionamiento se basa en la imitación de la hormona GLP-1, la cual retrasa la digestión y aumenta la saciedad, factor que lo ha convertido en el objeto de deseo para quienes buscan adelgazar sin esfuerzo.

Los expertos son tajantes: el uso recreativo o estético de esta droga sin control puede ser devastador. Más allá de las náuseas comunes, la falta de supervisión puede desencadenar cuadros de hipoglucemia, fallas en la vesícula, reacciones alérgicas severas y complicaciones en el páncreas o la tiroides. La conclusión de los especialistas es unánime: la salud no debe ponerse en riesgo por una moda estética.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Aumento del 10% para trabajadores municipales

Cambio de horario para la visita a Defensa

Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Últimas noticias de Información General

Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut

Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
La Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
Espectáculos
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 
Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió
Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?
Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París
¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
Deportes
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León
Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
Policiales
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
VIDEO .- La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Cae un temible ladrón en El Mercadito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla