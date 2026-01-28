VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Lo que comenzó como una tendencia viral en las redes sociales para perder peso de forma acelerada mostró su faceta más peligrosa. El uso de Ozempic con fines estéticos sigue ganando terreno, pero con él llegan también casos de hospitalizaciones de emergencia, como le ocurrió recientemente a la creadora de contenido chilena Pao Pinto Barbieri, cuya salud se vio seriamente comprometida tras sufrir efectos secundarios críticos por el uso de este fármaco.

A través de un descargo en su cuenta de Instagram, la influencer admitió que decidió suministrarse el medicamento por cuenta propia, sin contar con la supervisión de un especialista ni una receta formal.

Motivada por los resultados que veía en internet, Pinto Barbieri ignoró los protocolos médicos; sin embargo, su cuerpo reaccionó de forma violenta a los pocos días, derivando en un diagnóstico de pancreatitis aguda que la obligó a permanecer internada.

Aprendizaje

"Ojo con esto, porque puede salir caro", sentenció la influencer desde el hospital. En su relato, confesó que su error fue subestimar las contraindicaciones del producto, cegada por la promesa de un cambio físico inmediato. Bajo la falsa sensación de seguridad de que los efectos graves solo les ocurrían a otros, reconoció que se sentía "inmune" hasta que la realidad la golpeó de frente.

Ahora, en pleno proceso de recuperación, Pinto Barbieri ha transformado su mala experiencia en una campaña de prevención. Su mensaje es directo: no se debe tratar a un fármaco complejo como un simple accesorio de belleza. La joven insistió en que cualquier tratamiento requiere un chequeo exhaustivo previo y el acompañamiento de un profesional, instando a su audiencia a no omitir jamás la consulta médica.

Es importante recordar que el Ozempic fue diseñado originalmente para pacientes con diabetes tipo 2. Su funcionamiento se basa en la imitación de la hormona GLP-1, la cual retrasa la digestión y aumenta la saciedad, factor que lo ha convertido en el objeto de deseo para quienes buscan adelgazar sin esfuerzo.

Los expertos son tajantes: el uso recreativo o estético de esta droga sin control puede ser devastador. Más allá de las náuseas comunes, la falta de supervisión puede desencadenar cuadros de hipoglucemia, fallas en la vesícula, reacciones alérgicas severas y complicaciones en el páncreas o la tiroides. La conclusión de los especialistas es unánime: la salud no debe ponerse en riesgo por una moda estética.