Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"

Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
28 de Enero de 2026 | 08:13

La caída de mampostería de una casa de 60 entre 1 y 115 alertó anoche a los vecinos de esa cuadra de La Plata, quienes denunciaron que "no es la primera vez que esto ocurre", al tiempo que indicaron que "hace tiempo que este inmueble se está viniendo abajo".

Un frentista de la zona afirmó que a eso de las 21 pasé por el lugar y me encontré con trozos de la casa sobre la vereda. "Se cae a pedazos, puede matar a cualquiera, principalmente a quienes vivimos por aquí", apuntó.

Tras el susto, el hombre reclamo "que se tomen medidas para evitar situaciones que después se pueden llegar a lamentar".

El denunciante afirmó que "llamé varias veces a la Municipalidad y nadie se hace cargo". "Esto puede terminar en desgracia", advirtió.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata


 

