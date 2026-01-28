En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
Milei cantó "Cristina tobillera", se señaló el pie y pidió "prisión para chorros como la señora"
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La caída de mampostería de una casa de 60 entre 1 y 115 alertó anoche a los vecinos de esa cuadra de La Plata, quienes denunciaron que "no es la primera vez que esto ocurre", al tiempo que indicaron que "hace tiempo que este inmueble se está viniendo abajo".
Un frentista de la zona afirmó que a eso de las 21 pasé por el lugar y me encontré con trozos de la casa sobre la vereda. "Se cae a pedazos, puede matar a cualquiera, principalmente a quienes vivimos por aquí", apuntó.
Tras el susto, el hombre reclamo "que se tomen medidas para evitar situaciones que después se pueden llegar a lamentar".
El denunciante afirmó que "llamé varias veces a la Municipalidad y nadie se hace cargo". "Esto puede terminar en desgracia", advirtió.
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 28 de enero 2026
LE PUEDE INTERESAR
Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí