Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Es factible que, más temprano que tarde, autos de origen chino circulen en las calles de la Ciudad. Es que, a las marcas ya establecidas con concesionarias que se agolpan entre sí -por ejemplo en avenida 13, 3 empresas comparten un radio de 100 metros- nuevas compiten por un lugar en el mercado automotriz local.

Aunque en la Ciudad lidera la marca china BAIC, el pasado martes 20 de enero, un navío imponente llegó a la terminal de Zárate con la misión de desembarcar y diseminar por todo el territorio argentino cerca de 7.000 autos chinos, eléctricos e híbridos. Entre los diferentes destinos -como podría ser Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe o locaciones de la provincia de Buenos Aires-, La Plata fue uno de los que recibió parte de la flota de vehículos.

Estos, corresponden a la marca china BYD que en septiembre del año pasado se instaló en avenida 44. La característica de esta empresa es que vende modelos eléctricos o híbridos; no fabrica aquellos exclusivamente a combustión.

De la flota de 7.000 vehículos, desde la concesionaria local destacaron que desconocían cuantos llegarían a la Ciudad. “Depende de la demanda. Por mes, solemos recibir entre 100 y 150 autos”, contó a EL DIA, Gastón Hasperué, gerente de la concesionaria.

OFERTA VARIADA Y EN ASCENSO

La circulación de autos chinos en la Ciudad es un proceso lento pero ascendente. Sin embargo, es insoslayable el incremento de la oferta durante los últimos años. Sin ir más lejos, desde 2017 funciona en Gonnet una terminal automotriz que ensambla camionetas de una marca china.

Es probable que estas marcas y los autos eléctricos sigan consolidándose en el país. Según el Informe Anual sobre Electromovilidad de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la R.A. (Acara), en 2025 se patentaron 26.632 autos híbridos o eléctricos: un 88 por ciento más que en 2024. A su vez, la marca que contó con más patentamientos en el país fue Toyota representando el 48 por ciento del total. Sin embargo, la segunda más patentada fue la marca china BAIC.

Marcelo Carrizo, gerente de BAIC en La Plata, detalló en diálogo con EL DIA: “En 2025, se patentaron 12.526 unidades de marcas chinas. Con 4.579 patentamientos, la empresa número uno fue BAIC”.

Para graficar la tendencia ascendente se podrían argumentar diferentes razones, aunque el principal es coyuntural: en diciembre de este año, el Gobierno Nacional -a través de la Resolución 513/2025- elevó a 50.000 la cifra de autos eléctricos e híbridos que podrían ingresar al país sin arancel del 35 por ciento que afecta a los vehículos importados desde fuera del Mercosur. Ninguno de estos debe tener un valor de origen que supere los 16.000 dólares, condición que China cumplió. Asimismo, de los 71 modelos de autos electrificados autorizados para ingresar sin arancel en 2026, más del 85 por ciento son de origen chino o ensamblados en el país asiático.

Hoy, la empresa número uno en La Plata es BAIC, con casi 5.000 patentamientos. En las estimaciones de la influencia de marcas chinas en el mercado automotriz nacional -se prevé un 10 por ciento-, se cree que la empresa BAIC tendrá una injerencia que supere el 20 por ciento.

Además, la empresa lidera el número de patentamientos de este año con 734 vehículos, representando más de un 30 por ciento en lo que va de enero. En cuanto a precios, sus modelos eléctricos o híbridos oscilan entre 26.000 y 35.000 dólares.

TIPOS DE AUTOS Y COMPETENCIA

En el buque que llegó a la terminal de Zárate, había cuatro modelos de la marca BYD: dos eléctricos y dos híbridos. Tres de esos ya se venden en la Ciudad y uno comenzará a comercializarse a partir del mes próximo.

Los cuatro autos pueden utilizarse de forma totalmente eléctrica en la Ciudad. ¿Cómo se “cargan”? Además de los puntos de carga en las estaciones de servicio, cada uno requiere una instalación eléctrica en el hogar que, a través de un protocolo establecido por la empresa, garantiza una carga del 100 por ciento en 12 horas. A su vez, cada auto contiene un cargador portátil que ofrece una autonomía menor. “Nosotros no tenemos charlas sobre la movilidad eléctrica: las personas ya saben cómo funcionan” expresó Hasperué y agregó: “Con esto se gasta una sexta parte de lo que se consume en nafta”.

Sin embargo, algo a tener en cuenta es que los dos modelos eléctricos ofrecen 380 kilómetros de autonomía. Más allá del cargador portátil, abre el debate sobre si hay la suficiente cantidad de puntos de carga eléctricos en el territorio argentino.

¿Precios? El modelo más económico de BYD tiene un valor de 23.000 dólares mientras que el más caro, 37.000. No ofrecen planes de ahorro pero si financiación con bancos determinados. Asimismo, Hasperué aseguró: “Acá ofrecemos todos los repuestos. La empresa funciona como una filial de la sede central en China”.