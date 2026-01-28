Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata

Un hombre fue hallado sin vida en la mañana de este miércoles en el circuito del Bosque, en La Plata, por causas que todavía eran materia de investigación, informaron fuentes calificadas.

El hallazgo se produjo en torno a la calle 120 y Avenida Centenario, en pleno circuito deportivo de ese sector de la Ciudad, se indicó. Según se informó, se trata de un masculino de aproximadamente 30 años de edad.

En el lugar se montó un operativo policial con participación de personal del Municipio.

Vecinos que realizaban actividades físicas se vieron sorprendidos por la presencia de efectivos policiales.

Con el correr de la mañana, se conoció que el cuerpo se hallaba colgado de una soga atada a un árbol. En ese sentido, se dio lugar a una investigación bajo la caratula de suicidio, al tiempo que trataba de establecerse la identidad del fallecido.

Tras la llegada de una ambulancia del SAME, los profesionales certificaron el deceso del hombre. Asimismo se solicitó la presencia de peritos de la Policía Bonaerense.