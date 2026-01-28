Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas

Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
28 de Enero de 2026 | 15:30

De cara al inicio del ciclo lectivo académico y la consecuente demanda habitacional por parte de quienes eligen la capital bonaerense para estudiar, la Municipalidad de La Plata brindó recomendaciones para alquilar un inmueble.

En ese sentido, la Subsecretaría de Atención a Inquilinos/as  detalló cuestiones fundamentales a tener en cuenta al iniciar el proceso de alquiler en la ciudad, haciendo principal hincapié en comprender el contrato antes de firmarlo y corroborar el estado de la propiedad a ocupar.

Del mismo modo, recordó que se puede descargar la Guía de Inquilinos/as completa en este enlace y que se puede evacuar cualquier duda y realizar consultas escribiendo a diratencioninquilinos@laplata.gob.ar o comunicándose a la línea de WhatsApp del área 221 679 2007.

LAS RECOMENDACIONES PRINCIPALES
Si el acercamiento se produce a través de las redes sociales, asegurarse de que tanto el perfil como la publicación sean reales, y no transferir dinero para ver un inmueble.
No firmar ningún contrato de alquiler sin leerlo y comprenderlo en su totalidad.
No pagar ni firmar ningún contrato sin antes haber visto el inmueble y chequeado que esté en buenas condiciones. Las fotos de las publicaciones pueden ser engañosas.
Recordar que la única persona autorizada para mediar y administrar un contrato de locación es un martillero/a público/a matriculado/a.
Saber que en la provincia de Buenos Aires le deben cobrar el 1% o 2% del valor total del contrato a cada una de las partes en concepto de honorarios y que la ley habilita a que una de las partes pueda asumir la totalidad de los mismos, por lo que lo máximo que se puede cobrar de honorarios es el 4%. 
Tener en cuenta que en la Provincia el contrato de alquiler de una propiedad solo se encuentra alcanzado por el Impuesto de Sellos cuando la valuación fiscal del inmueble supera los $1.731.600. Se puede chequear esa valuación en la web de ARBA con el número de partida. En caso de corresponder, el impuesto es del 0,5% del valor total del contrato y el inquilino debe exigir el comprobante de pago y puede ofrecer pagarlo por su cuenta. 
Es importante que todas las partes del contrato constituyan un domicilio electrónico (mail) para que todas las comunicaciones fehacientes puedan hacerse por correo electrónico. 
Una vez ingresado al inmueble, es aconsejable sacar fotos, documentar el estado del mismo y, si es necesario, enviar el contrainventario con el estado de la propiedad a la inmobiliaria o al propietario por el mail constituido en el contrato.
Si se trata del alquiler de una pensión o residencia universitaria, es vital asegurarse de que la misma tenga la habilitación municipal correspondiente. Se puede consultar la guía de pensiones habilitadas en este enlace.

