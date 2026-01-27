Gimnasia vs River.- El Lobo empata 0 a 0 ante el Millonario en el Monumental

Ante un marco Monumental, Gimnasia, con el mismo equipo que viene de ganarle a Racing en el Bosque llegó a Núñez para enfrentarse a otro rival de jerarquía en el arranque del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. A pesar de que Pedro Silva Torrejón asomaba como la única variante para el partido ante River por una molestia, el lateral logró recuperarse y ocupó la banda izquierda desde el arranque.

El arranque del partido le sintió mejor al dueño de casa, con el control de la pelota y los centros rasante al corazón del área, que obligaban a actuar en repetidas ocasiones a la zaga central mens sana. Tal es así, que a los ocho minutos, Gimnasia se salvó tras un disparo errático de Matías Viña en la puerta del área chica.

A los 10 minutos, Manuel Panaro le cometió una dura infracción a Fausto Vera y, en un principio, Pablo Dóvalo le mostró la tarjeta amarilla al atacante. Sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro corrigió la sanción y expulsó al jugador.

La temprana expulsión del jugador de Gimnasia obligó a los dirigidos por Lucho Zaniratto a cerrarse en su campo y aguardar a un desajuste defensivo del Millonario para contraatacar. Sin embargo, con el correr de los minutos, el Millonario seguía probando a Insfrán con disparos de Matías Viña y aproximaciones de Sebastián Driussi.

Pasados los 20 minutos de juego, luego de que los planes de Gimnasia se esfumaron con la expulsión, le costaba mucho tener la pelota por la incomodidad de Nicolás Barros Schelotto y Augusto Max en la mitad. A pesar de ello, estuvo cerca del gol cuando Franco Torres conectó un centro lanzado desde la derecha y el joven arquero Santiago Beltrán contuvo la pelota sin problemas.

Para los 32 minutos, Enzo Martínez fue amonestado luego de una infracción en la medialuna del área. El encargado de efectuar el disapro fue el colombiano Juanfer Quintero, que obligó a Nelson Insfrán a despejar el disparo con un manotazo.

El partido tiene el arbitraje de Pablo Dóvalo, con Diego Bonfá y Agustín Méndez en las líneas y Gastón Iglesias como Cuarto árbitro. Germán Delfino está a cargo del VAR con la colaboración de Sebastián Bresba. La televisación corre por cuenta de TNT Sports Premium y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) .

Formaciones confirmadas de Gimnasia vs River:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Hora: 20.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.