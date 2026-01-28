Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
En La Plata no se detiene el cierre de comercios y ya suman cuatro los locales que, en lo que va del verano, decidieron bajar definitivamente sus persianas. Esta vez es el turno de una tradicional zapatería, Latitud Sur. Aunque desde hace algunos años se encuentra ubicada en calle 49 entre 7 y 8, los platenses la recuerdan por su etapa dorada en la calle 8, entre 48 y 49.
Por estos días, la vidriera del local luce afiches con descuentos del 50 % bajo el concepto de "liquidación por cierre". El comercio es un referente en la venta de calzado de cuero, con un estilo urbano y de montaña que históricamente marcó una diferencia frente a los diseños de las grandes cadenas de indumentaria deportiva.
En ese sentido, el local ha sido una referencia de "calidad" y "estilo" para varias generaciones de platenses. Si bien no se ha establecido la fecha exacta del cese definitivo, dada la promoción de liquidación que lleva ya algunas semanas, se prevé que el cierre sea inminente. De hecho, por las redes sociales informaron que son los "últimos días".
De esta manera, Latitud Sur se suma a otros tres establecimientos de amplia trayectoria que recientemente pusieron punto final a su actividad: la sucursal de la pizzería Kentucky (7 y 47), el local de Yerba Uruguaya (50 entre 4 y 5) y Casa Carlitos (146 y 414, Arturo Seguí), donde se tomó una decisión de índole familiar tras siete décadas de servicio a los vecinos.
Cabe remarcar que la crisis económica y la caída del consumo, con la consecuente merma en la facturación, constituyen los factores principales que empujaron a estos comercios a retirarse de la actividad. Así lo expresó, por ejemplo, Emiliano Gómez, titular de Yerba Uruguaya, quien de todas formas continúa con su propuesta en el local de 45 entre 30 y 31.
Sin embargo, estas no son las únicas razones detrás de la pérdida de locales en la ciudad. En otros casos, los propietarios han argumentado cuestiones vinculadas al "cansancio" tras años de gestión o cambios en la estrategia económica, como la decisión de invertir en otros rubros o actividades productivas.
