Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
28 de Enero de 2026 | 12:57

Escuchar esta nota

En La Plata no se detiene el cierre de comercios y ya suman cuatro los locales que, en lo que va del verano, decidieron bajar definitivamente sus persianas. Esta vez es el turno de una tradicional zapatería, Latitud Sur. Aunque desde hace algunos años se encuentra ubicada en calle 49 entre 7 y 8, los platenses la recuerdan por su etapa dorada en la calle 8, entre 48 y 49.

Por estos días, la vidriera del local luce afiches con descuentos del 50 % bajo el concepto de "liquidación por cierre". El comercio es un referente en la venta de calzado de cuero, con un estilo urbano y de montaña que históricamente marcó una diferencia frente a los diseños de las grandes cadenas de indumentaria deportiva.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata

En ese sentido, el local ha sido una referencia de "calidad" y "estilo" para varias generaciones de platenses. Si bien no se ha establecido la fecha exacta del cese definitivo, dada la promoción de liquidación que lleva ya algunas semanas, se prevé que el cierre sea inminente. De hecho, por las redes sociales informaron que son los "últimos días".

De esta manera, Latitud Sur se suma a otros tres establecimientos de amplia trayectoria que recientemente pusieron punto final a su actividad: la sucursal de la pizzería Kentucky (7 y 47), el local de Yerba Uruguaya (50 entre 4 y 5) y Casa Carlitos (146 y 414, Arturo Seguí), donde se tomó una decisión de índole familiar tras siete décadas de servicio a los vecinos.

LEA TAMBIÉN

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

Cabe remarcar que la crisis económica y la caída del consumo, con la consecuente merma en la facturación, constituyen los factores principales que empujaron a estos comercios a retirarse de la actividad. Así lo expresó, por ejemplo, Emiliano Gómez, titular de Yerba Uruguaya, quien de todas formas continúa con su propuesta en el local de 45 entre 30 y 31.

Sin embargo, estas no son las únicas razones detrás de la pérdida de locales en la ciudad. En otros casos, los propietarios han argumentado cuestiones vinculadas al "cansancio" tras años de gestión o cambios en la estrategia económica, como la decisión de invertir en otros rubros o actividades productivas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

FOTOS Y VIDEO. Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Llegó el alivio: afloja el calor este miércoles en La Plata

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

El PJ bonaerense busca un nombre de síntesis para evitar la interna

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

Alerta por cianobacterias en Palo Blanco, Berisso

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos
+ Leidas

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"

Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes

VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Últimas noticias de La Ciudad

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!

Restauran otra vez la fachada del colegio vandalizado frente a Plaza Moreno: el agresor, identificado y denunciado

Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial

"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Deportes
Colapinto volvió a probar el A526 en Barcelona y finalizó segundo
Verón y un sutil posteo tras la salida de Ascacibar: "Esclavo de mis palabras"
Ascacibar: allegados aseguran que le dejó USD 1,5 millones a Estudiantes
La platense Martina Delucchi se consagró campeona en Chile y quedó dentro del equipo ideal
VIDEO.- Guillermo y Tevez ni se saludaron y se armó polémica: la irónica respuesta del Mellizo
Información General
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Espectáculos
Pasajes de Javier Milei en La Feliz: fuerte operativo de seguridad, show con Fátima Florez y un detenido tras golpear la camioneta presidencial 
Susana Giménez viajó a España: celebrará sus 82 años en Madrid, las fotos y quiénes estarán
"Buscando a Wanda": Maxi López quiere alquilar cerca de la influencer, se conocieron los requisitos, qué comodidades y hasta cuánto pretende pagar
Tras sus dichos sobre las mujeres en el fútbol, Horacio Pagani intentó explicar sus palabras
Polémica y escándalo: Zaira Nara fue acusada de mala onda en Paraguay, filoso descargo 
Policiales
Buscan a dos personas que están desaparecidas hace varios días en La Plata
Chocó y volcó un Uber en La Plata: dos pasajeros fueron hospitalizados
Hallan muerto a un hombre en el circuito aeróbico del Bosque en La Plata
Choque y demoras en Olmos: un motociclista quedó herido en 44
Un incendio de auto despertó a los vecinos en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla