VIDEO. Frente a la Autopista: llamas de varios metros en la zona del Aeroclub La Plata

Se reportó un incendio sobre diagonal 74, al lado del aeroclub de La Plata y la Autopista Buenos Aires - La Plata. Se desconocen, hasta el momento, las causas del incendio.

En las imágenes se puede apreciar una llama de gran tamaño y los vecinos temen que el fuego pueda expandirse hacia los galpones ubicados a pocos metros de allí.

Es que en las inmediaciones se guardan aviones y avionetas con sus respectivos combustibles, materiales altamente inflamables. Una enorme columna de humo inunda el aire.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ensenada aseguró que el foco ígneo está “controlado y apagado”. Fue, indicó, “sobre las vías, donde queman siempre”.