Estudiantes vs Boca.- El Pincha juega un partido caliente ante el Xeneize: hora, formaciones y cómo ver online

Desde las 22:15, Estudiantes recibe a Boca por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El árbitro será Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Germán Delfino. Televisará ESPN Premium y se podrá seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) . Desde el club albirrojo destacaron que, para esta noche, será "obligatorio el ingreso con DNI físico".

Sin dudas, un choque que tendrá un condimento especial luego de confirmarse la venta de Santiago Ascacibar al Xeneize. El capitán de Estudiantes se sumó al plantel de La Ribera, pero no dirá presente hoy en UNO para enfrentar al club que lo vio nacer.

Probables formaciones de Estudiantes vs Boca:

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 22.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

La previa del Pincha

Eso generó algunos sentimientos encontrados en los hinchas del Pincha, ya que muchos están en desacuerdo con la salida del Ruso a Boca, mientras que otros lo entienden y valoran su paso por el León.

Más allá del factor emocional, para el Pincha será un partido especial ya que será el reencuentro con su gente luego de las conquistas del Clausura y el Trofeo de Campeones del año pasado. Además, el Xeneize le hará el pasillo al campeón, luego de la implementación por parte de la Liga Profesional como protocolo.

En lo que respecta al once, además de la salida de Ascacibar, otro que no estará será Edwuin Cetré, quien está a un paso de ser vendido al Athlético Paranaense. Más allá de la importancia de estas bajas, Eduardo Domínguez confía en el plantel que tiene, pero meterá algunos cambios.

Si bien el once no está confirmado, se estima que Eros Mancuso va a jugar como lateral izquierdo por Gastón Benedetti, mientras que el Barba realizará la variante obligada de Fabricio Iacovich por Fernando Muslera (lesionado).

Después, Amondarain reemplazará a Ascacibar, mientras que Ezequiel Piovi se meterá por Gabriel Neves. La delantera, será la misma que jugó ante Independiente en Avellaneda.

En lo que respecta a los nuevos refuerzos, no estarán Brian Aguirre (a préstamo como parte de la operación por Ascacibar) y Tomás Palacios (arrastra una lesión en el muslo izquierdo), quienes llegaron horas atrás al León.

En lo que respecta a Cristian Medina, por el momento el volante continuará y hoy volverá a jugar frente a su ex club. Lo del Botafogo sigue frío y ante la salida de Ascacibar, la intención de Estudiantes es hacer el esfuerzo económico para que se quede durante el primer semestre, más allá de la intención del grupo inversor de Foster Gillette de venderlo.

Enfrente llega un Xeneize que viene de ganar en el debut, pero sin mostrar un gran nivel en La Bombonera. Para colmo, llega con varias bajas, ya que además de los delanteros lesionados, el que estará fuera por dos meses es Alan Velasco. El delantero sufrió un fuerte esguince en su rodilla izquierda, por lo que quedó descartado.

Ante esto, Kevin Zenón será el elegido por Claudio Úbeda para esta noche. Además del ex Unión, el que se meterá en el mediocampo es Williams Alarcón, en lugar de ander Herrera. La idea del cuerpo técnico es cuidarlo y no exigirlo de entrada.

ÚLTIMOS CRUCES

Desde la llegada de Eduardo Domínguez, Estudiantes se hizo más fuerte ante Boca, ya que lo eliminó dos veces en duelos directos y además lidera el historial reciente. Con el Barba en el banco, Estudiantes disputó ocho encuentros ante Boca, donde ganó 3 veces, empató 3 y perdió 2.

El Pincha dejó en el camino al Xeneize en la semifinal de la Copa Argentina 2023 en semifinal (3-2) y también en la misma instancia por la Copa de la Liga 2024 (3-1 en los penales).

Sin embargo, en los últimos dos enfrentamientos, hubo triunfos del Xeneze: 2-0 como local por el Torneo Apertura 2025 y 2-1 como visitante en UNO, por el Torneo Clausura del mismo año.