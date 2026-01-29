Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes

La AFA confirmó la terna arbitral para la fecha 3 del Torneo Apertura. Estudiantes y Gimnasia jugarán el lunes ante Defensa y Justicia y Aldosivi, respectivamente.

El primero será el Lobo, en condición de local, a las 17.30 hs. Luego, a las 19.45, el Pincha hará las veces de visitante.

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: José Carreras

AVAR: Nicolás Mastroieni

19.45 Independiente – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

22.00 Talleres – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Diego Romero

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

19.15 Boca – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Dario Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

21.30 Rosario Central – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Nelson Sosa

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Joaquin Gil

19.45 Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernandez

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Maximiliano Macheroni

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Franco Acita

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Daniel Edgardo Zamora

AVAR: Julián Jerez

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Verlotta