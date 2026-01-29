Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes

Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
La AFA confirmó la terna arbitral para la fecha 3 del Torneo Apertura. Estudiantes y Gimnasia jugarán el lunes ante Defensa y Justicia y Aldosivi, respectivamente.
El primero será el Lobo, en condición de local, a las 17.30 hs. Luego, a las 19.45, el Pincha hará las veces de visitante.
Sábado 31 de enero
17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: José Carreras
AVAR: Nicolás Mastroieni
19.45 Independiente – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Pardo
22.00 Talleres – Platense (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Diego Romero
22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
Domingo 1° de febrero
17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
19.15 Boca – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Dario Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Javier Mihura
21.30 Rosario Central – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Nelson Sosa
Lunes 2 de febrero
17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Wenceslao Meneses
19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Joaquin Gil
19.45 Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernandez
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Nahuel Viñas
22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Maximiliano Macheroni
22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Franco Acita
Martes 3 de febrero
19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Daniel Edgardo Zamora
AVAR: Julián Jerez
21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Verlotta
