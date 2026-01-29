Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes

Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia - Aldosivi y Defensa y Justicia - Estudiantes
29 de Enero de 2026 | 19:48

Escuchar esta nota

La AFA confirmó la terna arbitral para la fecha 3 del Torneo Apertura. Estudiantes y Gimnasia jugarán el lunes ante Defensa y Justicia y Aldosivi, respectivamente. 

El primero será el Lobo, en condición de local, a las 17.30 hs. Luego, a las 19.45, el Pincha hará las veces de visitante. 

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Viral: un ex Gimnasia protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: José Carreras

AVAR: Nicolás Mastroieni

19.45 Independiente – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

22.00 Talleres – Platense (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Diego Romero

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

19.15 Boca – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Dario Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

21.30 Rosario Central – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Nelson Sosa

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Joaquin Gil

19.45 Tigre – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernandez

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Maximiliano Macheroni

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Franco Acita

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Daniel Edgardo Zamora

AVAR: Julián Jerez

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Instituto – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Verlotta

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Murió una joven en La Plata al caer de un segundo piso: creen que fue un femicidio y detuvieron a su pareja

“Raro”: el irónico mensaje de Verón a la AFA por el pasillo de Boca a Estudiantes

Micros: apuran definición sobre las empresas que operarán el nuevo sistema

VIDEO.- Rescatistas, Policía Ecológica y Fiscalía rescataron 13 mascotas en La Plata

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO.- Ascacibar en UNO y sus reacciones en los goles del Pincha y de Boca: ¿lo grita o no lo grita?

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes, sin visitantes ante Defensa y Justicia por la fecha 3

VIDEO. Viral: un ex Gimnasia protagonizó una discusión con un nene que lo entrevistaba tras el partido

Zaniratto pierde a una variante en el ataque: Santiago Villarreal sufrió una lesión y será baja los próximos partidos

Estudiantes acordó la venta de Edwuin Cetré al fútbol brasileño: cuánto recibe el Pincha por la transferencia
La Ciudad
El rodaje de Netflix en La Plata: atención, este viernes los cortes arrancan desde la madrugada
Pérdida de agua en San Carlos lleva seis meses
VIDEO. El chapuzón de un caballo en La Plata: andaba suelto y cayó en una pileta de una casa
Atención usuarios del Tren Roca: febrero comenzará sin servicio hasta La Plata
IPS: comenzó el pago de enero a jubilados bonaerenses
Policiales
Alerta en la Región por "falsos albañiles puerta a puerta"
Choque en la Autopista La Plata dejó a un motociclista herido
Conmoción por la muerte de la joven que cayó de un segundo piso en La Plata: quién era y cómo sigue la causa
Incendio en una parrilla paralizó a una zona del centro platense
Crimen de Kim Gómez: el juicio contra el adolescente ya tiene fecha definida
Política y Economía
Tensión en el PJ: el sector de Kicillof insiste con Magario y La Cámpora va por Máximo
Reforma laboral: aseguran que la provincia de Buenos Aires perdería casi $400.000 millones adicionales
Mar del Plata: un relevamiento advierte fuerte desempleo en barrios periféricos
Mar del Plata: la Torre Tanque festeja 83 años con shows gratuitos al aire libre
Está reunida la mesa política del Gobierno y evalúa un pedido de los gobernadores
Espectáculos
El irónico pedido de disculpas de Mario Pergolini a Susana Giménez en su cumpleaños: “Fue mi culpa”
“Me ataron”: Christian Petersen sobre el episodio en el Lanín que casi le cuesta la vida
Moria Casán fulminó a Yuyito y reavivó la polémica por Fátima Florez: “Quedó medio..."
¡Bombazo! Pilar Gamboa confirmó su romance con Rodrigo de la Serna
Ian Lucas, letal sobre su relación con Evangelina Anderson en Masterchef: “No me gustó”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla