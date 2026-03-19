Muerte y consternación en Camino Centenario

Condenan a la Fundación de Ingeniería: “No es una simple entidad privada”
Un fallo suspendió las demandas contra Argentina en la causa YPF
Cortes de luz en verano: sólo se inició un sumario por un apagón
Colapso cloacal: el embargo contra la Provincia sigue en pie
Nuevo viaje al exterior, esta vez a Hungría por un congreso liberal
Lanzan un sistema de seguridad que conecta al 911 con el SAME y el COM
Sueños compartidos: por qué Macri apuntó contra Alberto Fernández
Exenciones de tasas, entre los proyectos de la oposición en el Concejo
Menos escrituras e hipotecas: descenso de operaciones inmobiliarias
Los árboles de la vereda en riesgo y la responsabilidad, en disputa
La actualización de alquileres entró en una “meseta” en la Ciudad
Subastarán tres propiedades: la más barata parte de los 26 mil dólares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 67 años fue hallado sin vida en la vía pública en la zona norte de La Plata y se investigan las causas de su fallecimiento. El hecho ocurrió en la intersección de Camino Centenario y 489, donde vecinos advirtieron la presencia de una persona desvanecida a un costado del camino.
Según se informó, una joven que pasaba por el lugar fue quien dio aviso inmediato al servicio de emergencias tras notar que el hombre no respondía.
Minutos después, personal policial del Comando de Patrullas acudió al lugar y solicitó asistencia médica. Una ambulancia se hizo presente en la escena y, tras examinar al paciente, la profesional a cargo constató que el hombre ya se encontraba sin vida.
La víctima fue identificada como Carlos Horacio Farzoni, de 67 años. Por el momento, no se establecieron las causas del deceso, por lo que se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.
En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a la fiscalía en turno. El caso generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes señalaron que el hombre fue visto tendido a un costado del camino antes de la llegada de la ambulancia. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.
LE PUEDE INTERESAR
Les gritó y frustró el robo: tres detenidos tras intentar cortar el candado de una bici
LE PUEDE INTERESAR
Entraron de madrugada, desvalijaron una casa y provocaron destrozos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí