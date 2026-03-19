Muerte y consternación en Camino Centenario

Un hombre de 67 años fue hallado sin vida en la vía pública en la zona norte de La Plata y se investigan las causas de su fallecimiento. El hecho ocurrió en la intersección de Camino Centenario y 489, donde vecinos advirtieron la presencia de una persona desvanecida a un costado del camino.

Según se informó, una joven que pasaba por el lugar fue quien dio aviso inmediato al servicio de emergencias tras notar que el hombre no respondía.

Minutos después, personal policial del Comando de Patrullas acudió al lugar y solicitó asistencia médica. Una ambulancia se hizo presente en la escena y, tras examinar al paciente, la profesional a cargo constató que el hombre ya se encontraba sin vida.

La víctima fue identificada como Carlos Horacio Farzoni, de 67 años. Por el momento, no se establecieron las causas del deceso, por lo que se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

En el lugar trabajó personal policial y se dio intervención a la fiscalía en turno. El caso generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes señalaron que el hombre fue visto tendido a un costado del camino antes de la llegada de la ambulancia. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.