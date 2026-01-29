Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Gourmet

Salí a comer con los descuentos del Club EL DIA

Salí a comer con los descuentos del Club EL DIA
29 de Enero de 2026 | 06:03
Edición impresa

El Club EL DIA suma promociones en el rubro gastronómico, ofreciendo así a sus socios la posibilidad de salir a comer a restaurantes, bares y otros locales de la ciudad obteniendo hasta un 20% off en cenas, almuerzos, caterings, panaderías, carnicerías y helados.

Los descuentos vigentes en enero son los siguientes:

❑ Cheverry: 20% para cualquier plato de la carta, pago en efectivo de domingo a miércoles.

LE PUEDE INTERESAR

Green Garden: un restaurante familiar que combina cocina casera, una carta amplia y playroom para chicos

LE PUEDE INTERESAR

Tupac Guantay: la cocina a través de toda Argentina

❑ Panadería El Mortero: 15% de descuento de martes a viernes.

❑ Panadería Última Parada: $4000 la docena de facturas todos los días .

❑ Origenes - Sabores con historia: 20% de lunes a domingos

❑ El Rey del Dulce: 15% de descuento en mesa dulce ò final de fiesta de lunes a sábados.

❑ Vinoteca Madrecepa: 15% off de lunes a sábados.

❑ Magna Tienda Natural: 15% de descuento los lunes y martes.

❑ Toro Argentino - Artesanos de la Carne: 15% off de martes a jueves.

❑ Café Ivori: 15% off de lunes a sábados.

❑ Café Max Topo: 15% off de lunes a sábados.

❑ Heladería Gelaciao: $3.000 el 1/4 kilo, de viernes a domingos.

❑ Il Vino Vinoteca: 15% de descuento de lunes a sábado.

❑ Estancia Santo Domingo: 20% martes, miércoles y jueves.

❑ Ara Disco y Fuegos: 20% lunes, martes y miércoles.

❑ G Resto Music: 15% viernes y sábado.

Para ser parte de Club EL DIA y disfrutar más beneficios como estos, asociate recibiendo el diario dos veces a la semana (domingo + un dia de la semana), tres veces a la semana (de lunes a sábado) o todo el mes; con esta opción se puede pedir una extensión para un familiar que viva en el mismo domicilio.

Para sumar tu comercio a estos descuentos, comunícate al 412-0123 de lunes a viernes de 10:30 a 16:30hs.

Info: eldia.com

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Últimas noticias de Gourmet

Verano entre viñedos, copas y paisajes argentinos

Ñoquis para el primer 29 del año

Cómo hacer galletas heladas de yogur, ideales para los días de mucho calor

Agenda foodie

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla