Salí a comer con los descuentos del Club EL DIA

El Club EL DIA suma promociones en el rubro gastronómico, ofreciendo así a sus socios la posibilidad de salir a comer a restaurantes, bares y otros locales de la ciudad obteniendo hasta un 20% off en cenas, almuerzos, caterings, panaderías, carnicerías y helados.

Los descuentos vigentes en enero son los siguientes:

❑ Cheverry: 20% para cualquier plato de la carta, pago en efectivo de domingo a miércoles.

❑ Panadería El Mortero: 15% de descuento de martes a viernes.

❑ Panadería Última Parada: $4000 la docena de facturas todos los días .

❑ Origenes - Sabores con historia: 20% de lunes a domingos

❑ El Rey del Dulce: 15% de descuento en mesa dulce ò final de fiesta de lunes a sábados.

❑ Vinoteca Madrecepa: 15% off de lunes a sábados.

❑ Magna Tienda Natural: 15% de descuento los lunes y martes.

❑ Toro Argentino - Artesanos de la Carne: 15% off de martes a jueves.

❑ Café Ivori: 15% off de lunes a sábados.

❑ Café Max Topo: 15% off de lunes a sábados.

❑ Heladería Gelaciao: $3.000 el 1/4 kilo, de viernes a domingos.

❑ Il Vino Vinoteca: 15% de descuento de lunes a sábado.

❑ Estancia Santo Domingo: 20% martes, miércoles y jueves.

❑ Ara Disco y Fuegos: 20% lunes, martes y miércoles.

❑ G Resto Music: 15% viernes y sábado.

Para ser parte de Club EL DIA y disfrutar más beneficios como estos, asociate recibiendo el diario dos veces a la semana (domingo + un dia de la semana), tres veces a la semana (de lunes a sábado) o todo el mes; con esta opción se puede pedir una extensión para un familiar que viva en el mismo domicilio.

Para sumar tu comercio a estos descuentos, comunícate al 412-0123 de lunes a viernes de 10:30 a 16:30hs.

