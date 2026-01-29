Salí a comer con los descuentos del Club EL DIA

Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
VIDEO.- Ascacibar en UNO: los gestos en los goles del Pincha y de Boca
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Bronca en La Plata: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
VIDEO. El Teatro del Lago será restaurado: ¿qué opinan los platenses?
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas en La Plata
La Justicia avanza en la investigación de maniobras en el Banco Central y el dólar blue
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Los jóvenes y los mayores entre los castigados en La Plata por la crisis de la vivienda
Pedí hoy la tarjeta del Súper Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $3.000.000
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos para este jueves 29 de enero
Cecilia Roth respondió sobre los problemas en la serie de Moria Casán: la acusaron de llegar tarde y de no cumplir con las expectativas
Picantes declaraciones de Yuyito González sobre la visita de Javier Milei al show de Fátima Florez
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Club EL DIA suma promociones en el rubro gastronómico, ofreciendo así a sus socios la posibilidad de salir a comer a restaurantes, bares y otros locales de la ciudad obteniendo hasta un 20% off en cenas, almuerzos, caterings, panaderías, carnicerías y helados.
Los descuentos vigentes en enero son los siguientes:
❑ Cheverry: 20% para cualquier plato de la carta, pago en efectivo de domingo a miércoles.
LE PUEDE INTERESAR
Green Garden: un restaurante familiar que combina cocina casera, una carta amplia y playroom para chicos
LE PUEDE INTERESAR
Tupac Guantay: la cocina a través de toda Argentina
❑ Panadería El Mortero: 15% de descuento de martes a viernes.
❑ Panadería Última Parada: $4000 la docena de facturas todos los días .
❑ Origenes - Sabores con historia: 20% de lunes a domingos
❑ El Rey del Dulce: 15% de descuento en mesa dulce ò final de fiesta de lunes a sábados.
❑ Vinoteca Madrecepa: 15% off de lunes a sábados.
❑ Magna Tienda Natural: 15% de descuento los lunes y martes.
❑ Toro Argentino - Artesanos de la Carne: 15% off de martes a jueves.
❑ Café Ivori: 15% off de lunes a sábados.
❑ Café Max Topo: 15% off de lunes a sábados.
❑ Heladería Gelaciao: $3.000 el 1/4 kilo, de viernes a domingos.
❑ Il Vino Vinoteca: 15% de descuento de lunes a sábado.
❑ Estancia Santo Domingo: 20% martes, miércoles y jueves.
❑ Ara Disco y Fuegos: 20% lunes, martes y miércoles.
❑ G Resto Music: 15% viernes y sábado.
Para ser parte de Club EL DIA y disfrutar más beneficios como estos, asociate recibiendo el diario dos veces a la semana (domingo + un dia de la semana), tres veces a la semana (de lunes a sábado) o todo el mes; con esta opción se puede pedir una extensión para un familiar que viva en el mismo domicilio.
Info: eldia.com
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí