Busca reacción: Úbeda, ante su primera tormenta en Boca

No fue una derrota más para Boca. Más allá que el resultado terminó siendo ajustado ante Estudiantes, la diferencia de funcionamiento fue grande. Y de no ser por Marchesín, pudo haber terminado en catástrofe. Y uno de los apuntados por los hinchas fue Claudio Úbeda, quien empieza a transitar su primera tormenta en el club.

El nivel del Xeneize fue por muy por debajo de lo que pretende el club, sobre todo, por la inversión que hizo en los últimos mercados de pases. Y el inicio en el campeonato fue de pocas luces, más allá de la victoria ajustada ante Deportivo Riestra.

Si bien Úbeda destacó algunos aspectos ante el Pincha, puertas adentro fue todo lo contrario. La preocupación fue grande, sobre todo, por los horrores defensivos que tuvo el equipo. Más allá de la superioridad que mostró Estudiantes, el Xeneize evidenció falencias que parecían de un equipo semiprofesional.

Si bien Úbeda tiene buenos números desde que se hizo cargo del equipo por el fallecimiento de Miguel Russo y clasificó al equipo a la Copa Libertadores de este año, el hincha lo empieza a mirar de reojo. En primer lugar, por su falta de reacción en la eliminación ante Racing del Clausura 2025, donde sacó a Zeballos (el mejor del equipo en ese encuentro) e hizo pocos cambios.

Y en segundo lugar, por el arranque de este año. Si bien no sacó resultados malos en la pretemporada, el equipo no mostró regularidad en su juego. Y eso se evidenció en el estreno ante Riestra, donde de no ser por la pelota parada, no podía generar situaciones de peligro.

Y ante el Pincha, más allá de que no arrancó mal el encuentro, después del gol se cayó a pedazos. Y de no ser por el arquero, podría haber sufrido una goleada histórica.

Si bien el respaldo de Riquelme está, Úbeda sabe que dependerá de los resultados para afirmarse en el cargo. Cabe recordar que contrato vence a mitad de año, ya que junto a Russo, firmaron a mediados del año pasado por una temporada.

¿CAMBIA NOMBRES?

Más allá de sufrir el primer golpe del 2026, Boca no tiene tiempos para lamentos y sabe que necesita recuperarse rápido. Y el domingo, desde las 19:15, volverá a La Bombonera para recibir a un necesitado Newell’s.

Sin dudas, un encuentro en el que el termómetro en La Bombonera podría estar caliente, dependiendo de la reacción del equipo. Y ante esto, el DT evalúa algunos cambios en el equipo.

Más allá del nivel bajo que mostró la defensa, Úbeda no planifica realizar cambios de nombres al igual que el arquero, quien fue uno de los puntos más altos ante el Pincha.

La clave estará en el mediocampo, ya que Santiago Ascacibar se perfila para estar desde el arranque. El ex Estudiantes está en condiciones de jugar e ingresaría por Williams Alarcón.

Por su parte, Ander Herrera se metería en el once en lugar de Tomás Belmonte, mientras que la principal duda estará en quién será la referencia de ataque.

En primer lugar, Úbeda evaluará la situación de Edinson Cavani, quien podría meterse en la lista de concentrados. Pero en caso de reaparecer, sería para jugar unos minutos.

Sin un delantero claro, ya que Merentiel y Giménez no están para volver, habrá que ver si el técnico mantiene al juvenil Zufiaurre o si apuesta por otro nombres. Gelini y Aranda tuvieron buenos ingresos, por lo que no sería descabellado que alguno sea titular el domingo.

Además el DT anticipó que no apurará a Ángel Romero, pero debido a la situación, no sería ilógico que esté aunque sea en el banco de suplentes. Y habrá que ver si mantiene en el once a Kevin Zenón.