Deportes

Di María, minimizó los silbidos en Racing: “Lo virtual no es lo real”

di maría fue silbado, pero él le bajo la espuma al tema / web

30 de Enero de 2026 | 03:05
Edición impresa

Una de las grandes polémicas de la segunda fecha del Torneo Apertura fue la silbatina de los hinchas de Racing a Ángel Di María, en la victoria de Central en el Cilindro de Avellaneda. Ante la polémica que surge por los fallos arbítrales a favor que tuvo el Canalla en el último tiempo, Fideo se refirió al tema y le bajó la espuma al tema, destacando que fue más una noticia de los medios que lo que sucedió en sí.

Ante esto, el capitán de Rosario Central se expresó en redes sociales luego de los silbidos que recibió en la cancha de Racing y aseguró que “lo virtual no es lo real”.

“Fideo” protagonizó un incómodo momento cuando fue reemplazado en el triunfo 2-1 de Rosario Central ante Racing, ya que se fue en medio de una fuerte silbatina de los fanáticos de la “Academia”.

Luego de esta situación, su esposa, Jorgelina Cardoso, realizó una publicación en Instagram, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en la que apuntó contra las imágenes difundidas y dijo: “Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”.

Además, se refirió a la situación que se vivió en el Torneo Clausura, cuando los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central después de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana: “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de ‘Pinchas’ que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’”.

Y sentenció: “Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”.

“ La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente”

Ante esta publicación, la respuesta de Di María fue contundente: “Lo virtual no es lo real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren, que cada día somos más fuertes”.

Pese a los silbidos de los hinchas de Racing, Di María tuvo una muy buena actuación, ya que se destacó con un golazo para abrir el marcador y fue clave en la jugada del segundo gol.

¿le pasará siempre?

Sin dudas, fue la primera vez que una hinchada argentina destrató a Di María, luego de haberse convertido en un jugador muy querido por sus logros históricos con la Selección Argentina. Sin embargo, el título que la AFA le dio a Rosario Central sin reglamentar con anticipación, junto a los arbitrajes polémicos durante los encuentros del elenco rosarino, generaron bronca en variuas hinchadas del fútbol argentino.

La gente de Racing fue la primera que insultó al jugador y habrá que ver cómo serán las recibidas para el Fideo en los próximos encuentros donde Central será visitante. Justamente, el próximo encuentro en dicha condición será en Mar del Plata, ante Aldosivi.

 

