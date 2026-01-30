Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"

Femicidio bajo investigación: discusión, caída y tragedia en La Plata
Un intendente bonaerense alineado al gobernador Axel Kicillof lanzó duras críticas contra Cristina Fernández de Kirchner en medio de la interna del peronismo y la disputa por el control del PJ provincial. Se trata de Gilberto Alegre, jefe comunal de General Villegas e integrante del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político impulsado por Kicillof.
En declaraciones radiales, Alegre fue categórico al diferenciar al kirchnerismo del peronismo tradicional y cuestionar a la ex presidenta. “El kirchnerismo no es peronismo. Es socialismo del siglo XXI. Para mí, Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes”, afirmó en una entrevista con Radio Actualidad, de Villegas.
Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión interna dentro del PJ bonaerense, con cruces entre sectores cercanos a Kicillof y dirigentes alineados al cristinismo. La disputa se intensificó de cara a la renovación de autoridades partidarias y a la definición de las estrategias electorales para los próximos comicios.
Desde el sector kirchnerista también hubo respuestas. Dirigentes cercanos a Cristina Kirchner defendieron su liderazgo y cuestionaron a quienes consideran que buscan debilitar la unidad del espacio.
