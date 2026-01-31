Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Jeremías Merlo se perfila como titular en Gimnasia y Nacho Miramón iría al banco ante Aldosivi

Jeremías Merlo se perfila como titular en Gimnasia y Nacho Miramón iría al banco ante Aldosivi
31 de Enero de 2026 | 14:23

Escuchar esta nota

Gimnasia y Esgrima La Plata continúa con la puesta a punto de cara al partido del próximo lunes ante Aldosivi, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, y el entrenador Lucho Zaniratto comienza a delinear el equipo titular.

En el último ensayo de este sábado, Jeremías Merlo aparece como la principal novedad, ganando terreno para meterse desde el arranque, mientras que Miramón ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

De no mediar sorpresas, el probable once del Lobo sería: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

El encuentro se disputará el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, desde las 17.30, con transmisión de ESPN Premium. Gimnasia buscará hacerse fuerte en el Bosque y sumar su primera victoria en el certamen, tras un inicio irregular en las primeras fechas.

Con Merlo como una de las apuestas ofensivas, el equipo tripero intentará mejorar su producción en ataque y comenzar a consolidar una idea en este arranque de torneo.

