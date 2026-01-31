Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

El emotivo video del joven que viajó de Lituania a Berisso y sorprendió a su abuela

31 de Enero de 2026 | 13:17

Santiago Markus es un joven de Berisso que el año pasado se embarcó con rumbo a Lituania para cumplir dos sueños que anhelaba desde hace tiempo: conocer a familiares del país europeo que sólo podía ver a través de fotos y por internet, y aprender el idioma de sus ascendentes que tiempo atrás llagaron en barco y se radicaron en nuestra región. En estos días, este aventurero de 25 años retornó a la ciudad de sus amores y en su llegada le jugó un emotivo saludo a su abuela que quedará en el recuerdo de toda la familia.  

En el video de su regreso a Berisso se ve primero el saludo con su hermana, Carla, en el aeropuerto de Ezeiza. Ella le muestra el brazo porque no hace mucho se tatuó en el brazo su nombre para tenerlo presente más allá de la distancia. Después se observa el momento más emotivo, ya en Berisso: la chica le muestra a su abuela una supuesta videollamada de Markus desde Lituania, pero de repente él ingresa por la puerta y la señora estalla de emoción al verlo. Se trata de la abuela por parte materna e hija de lituanos. El padre de Markus también forma parte de la comunidad a partir de que sus abuelos también eran oriundos de ese país. Las imágenes del saludo eran furor en las redes sociales. 

Para concretar su anhelo, Markus recibió una beca de la Universidad de Vilnius que nace de su pasión por el idioma lituano. El viaje lo emprendió en julio del año pasado y contó con tiempo para conocer a los familiares que lo esperaban allá. Markus, además, es integrante activo de la Colectividad Lituana Nemunas de Berisso. El retorno se Markus es temporal, ya que pronto volverá a Europa para continuar con sus estudios. 

En Lituania, Markus se entusiasmo con la actividad académica pero también aprovechó la estadía para dar conferencias y disfrutar de la historia, la arquitectura y los paisajes que ofrecen las ciudades de ese país. Además, se sumó a participar de danzas típicas, una actividad que también realiza desde hace mucho tiempo en Berisso. 

