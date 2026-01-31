Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Alquileres, servicios y transporte: uno por uno, los aumentos que se vienen desde febrero 2026

Alquileres, servicios y transporte: uno por uno, los aumentos que se vienen desde febrero 2026
31 de Enero de 2026 | 14:15

Escuchar esta nota

Febrero volverá a ser un desafío para los bolsillos, ya que se esperan aumentos de todo tipo. Las subas incluirán al transporte público, las prepagas y los alquileres, entre otros sectores.

A partir de mañana viajar en colectivo en La Región será más caro, ya que comenzará a regir un nuevo aumento del 4,5 por ciento. Con el incremento el boleto mínimo pasará a costar $786,12, para los usuarios que abonen con la tarjeta SUBE registrada.

Según el esquema vigente, el aumento responde al mecanismo de actualización que contempla la inflación más un adicional del 2 por ciento. Desde el Gobierno se explicó que el ajuste se aplicará con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación.

El valor del boleto varía según la distancia del viaje y el uso del Sistema Único de Boleto Electrónico o tarjeta SUBE, con el que los usuarios obtienen un descuento en la tarifa.

Con el incremento, en La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada pasará de $749,72 a $786,12, mientras que con la SUBE sin registrar costará $1.249,94.

En tanto, para los tramos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa será de $858,19 con SUBE registrada y de $1.364,52 sin registrar.

LE PUEDE INTERESAR

El emotivo video del joven que viajó de Lituania a Berisso y sorprendió a su abuela

LE PUEDE INTERESAR

El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia

En los recorridos de 6 a 12 kilómetros, el valor ascenderá a $928,65 ($1.476,55 sin SUBE registrada); de 12 a 27 kilómetros, a $994,52 ($1.581,28 sin registrar); y para trayectos de más de 27 kilómetros, a $1.049,42 ($1.668,58 sin SUBE registrada).

Para los usuarios que cuenten con el beneficio de la tarifa social, los nuevos valores serán: $353,76 para trayectos de 0 a 3 kilómetros; $386,19 de 3 a 6 kilómetros; $417,89 de 6 a 12 kilómetros; $447,53 de 12 a 27 kilómetros; y $472,24 para recorridos de más de 27 kilómetros.

Esta será la segunda suba del año, ya que en enero registró un incremento del 4,5%.

Subtes

El pasaje en los subtes porteños pasará de $ 1.259 a $ 1.336 (con SUBE registrada), mientras que el boleto del Premetro tendrá un valor de $ 467,60.

Alquileres

Los aumentos de febrero también impactarán en los alquileres. Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un aumento más moderado que los últimos meses y subirán 34,6%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Los valores que comenzarán a regir para los inquilinos en los casos en que corresponda actualizar el contrato con el propietario:

Contrato anual por ICL (Ley de Alquileres derogada).

Alquiler inicial: $ 400.000.
Ajuste anual: 34,6%.
Nuevo valor: $ 538.400.
Contratos post DNU sobre un alquiler de $ 500.000.

Ajuste trimestral (6,08%): $ 530.400.
Ajuste cuatrimestral (8,22%): $ 541.100.
Ajuste semestral (12,81%): $ 564.050.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán el 2,80% en febrero. Este aumento también aplicará a los copagos.

Cable y telefonía

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) logró hace unas semanas la firma de un nuevo aumento salarial para enero, en el marco de las negociaciones paritarias con las tres principales operadoras del país, Claro, Telecom y Movistar.

En ese sentido, las empresas responsables de servicios de cable, Internet y telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de febrero, aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento que oscilará entre 2,8 y 3,5%, según el servicio y la operadora.

Gas y luz: nuevo registro de subsidios

A partir de febrero entra en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la luz y el gas.

Según se informó, se busca que el precio del servicio se pague de manera más pareja a lo largo de todo el año, para suavizar los históricos que se generan en los meses de mayor consumo.

El aumento en los servicios dependerá de los consumos de cada usuario y su situación patrimonial.

A nivel general, la Secretaría de Energía aseguró que con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda, el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $ 22.000; el 66%, menos de $ 44.000: y el 81%, menos de $ 67.000.

En el caso del gas, durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $ 14.000; el 75%, menos de $ 56.000; y el 83%, menos de $ 73.000.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Carros militares copan la escena en el segundo finde de rodaje de Netflix en La Plata

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Correo y aerolínea, las futuras publicidades
Últimas noticias de La Ciudad

El emotivo video del joven que viajó de Lituania a Berisso y sorprendió a su abuela

El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia

Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Policiales
"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata
Quien era la jubilada hallada muerte frente al Parque Pereyra Iraola
Información General
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Espectáculos
Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos
¡Tremendo! Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla