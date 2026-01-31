El barigüí, esa mosquita que no pica sino que muerde, es uno de los flagelos del verano en localidades con espejos de agua, como Junín. Para combatirlo, el gobierno municipal puso en marcha un plan para aplicar larvicidas por medio de drones en las áreas con mayor proliferación, como el río Salado y las lagunas de Gómez y El Carpincho.

En el marco de las distintas acciones implementadas a nivel local para controlar la población de barigüí, el Gobierno de Junín llevó a cabo aplicaciones de larvicidas por medio de drones con el propósito de brindar mayor eficacia y cobertura a estos trabajos en el río Salado, en todo el cauce comprendido entre las lagunas de Gómez y El Carpincho. El intendente Fiorini supervisó la prueba piloto junto al equipo de Servicios Públicos y afirmó que “somos uno de los primeros municipios en utilizar esta tecnología para combatir el barigüí”.

La incorporación de esta nueva metodología de aplicación de BTI con drones es un complemento a las tareas manuales que se realizan con botes bajo el mismo objetivo, y los profesionales de Ambiente continuarán con el seguimiento y controles mediante toma de muestras para evaluar los resultados de estos nuevos operativos.

A propósito de las gestiones y acciones para combatir la plaga mencionada, Perla Casella, secretaria de Servicios Públicos, declaró que “el Municipio implementa un trabajo permanente para controlar al barigüí en Junín y siempre buscamos adecuarnos cuando cambian las condiciones, por eso es que con la crecida del agua empezamos a aplicar BTI para matar las larvas porque es la forma de combate más efectiva, si bien también complementamos con aplicaciones terrestres para la población adulta”.

Seguidamente, Casella expresó que “a través de los muestreos y el monitoreo permanente vimos que la situación se iba incrementando, y hace un par de días atrás descubrimos que nuevamente tenemos larvas en el río Salado”, y completó: “Investigamos sobre nuevos métodos y apelamos a las nuevas tecnologías para que esta profundizar esta lucha que tenemos en nuestra ciudad y obtener mejores resultados”.

Por su parte, Cecilia Laffaye, directora de Servicios Públicos, expuso que “llevamos a cabo las gestiones necesarias para que venga un equipo de profesionales con drones para llevar a cabo la aplicación del BTI y evaluar posteriormente los resultados de esta metodología por medio de los muestreos periódicos que realizamos”. Al mismo tiempo, afirmó que “estos trabajos van a comprender todo el cauce del río Salado desde la Laguna de Gómez hasta El Carpincho y tenemos muchas expectativas en lograr una mayor precisión y cobertura en las aplicaciones por medio de esta tecnología”.

A su turno, el intendente municipal Juan Fiorini aseguró que “desde la gestión del Gobierno de Junín siempre buscamos incorporar tecnologías e innovación para la solución de problemas, y en este caso nuevas metodologías con el correspondiente proceso de investigación por parte de todo el equipo de trabajo”, y remarcó que “muchas veces municipios de la región vinieron hasta Junín para interiorizarse sobre esta forma de trabajo y con la idea de tratar de replicarla en sus distritos, y eso nos pone muy contentos también”.

Asimismo, el jefe comunal subrayó que “el equipo de profesionales de la Municipalidad realiza un gran trabajo en lo que respecta a la investigación, mapeo de las zonas y localización de los principales focos de larvas que luego dan origen al barigüí, con todas las molestias que estos insectos generan en los vecinos”. A su vez, resaltó que “en esta oportunidad tomamos la decisión de incorporar drones que se utilizan en los campos, con el objetivo de optimizar y ampliar la cobertura de las aplicaciones que se realizan sobre el río”.

A continuación, el alcalde juninense destacó que “somos uno de los primeros municipios que incorporan este tipo de tecnología en la lucha contra el barigüí, esta primera prueba dio muy buenos resultados porque se trata de una metodología más eficiente y que acorta mucho más los tiempos”. Posteriormente, manifestó que “los vecinos quieren soluciones rápidas para este problema puntual y la decisión de incorporar esta tecnología para las aplicaciones va en ese sentido”.

Para finalizar, Juan Fiorini dijo que “tratamos de buscar una solución distinta con la aplicación de BTI por medio de esta tecnología sobre el lugar donde anidan las larvas de barigüí, el equipo de profesionales va a continuar con estos trabajos de control y monitoreo y tenemos muchas expectativas en la eficacia de esta nueva metodología”.